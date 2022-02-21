公院研外判療養病人 醫局籲體諒醫護

休息室安置輪候者 加強通風避險

何婉霞昨在疫情記者會表示，因應近日醫院情况嚴峻，醫管局正與私營醫院商討，私院反應正面及積極，現時考慮的方案是由私院照顧正康復及療養中的病人；她指過去疫情期間公私營醫院已有合作，包括安排部分病人轉到私院治療，未來會持續與私院溝通以達成不同方案，從而騰空人手及牀位，減輕公院壓力。

多間公院早前安排急症室外輪候的患者轉到室內，有意見擔心相關室內空間增感染風險。何表示，現時醫院大部分使用物理治療部，以及員工休息室等室內空間安置患者，指相關位置已經有基本通風系統，並會加強空氣流通，加裝流動過濾抽風系統，減低感染風險。她又指近日天氣寒冷有雨，已盡量安排病人在室內輪候入院，但若有大量患者到急症室求診，醫護難以短時間內安排他們轉到室內，只能盡力處理，將視乎情况調派人手到壓力點。

何婉霞又提到，現時市民要等候良久才能見醫生，明白大家會感到很辛苦及不開心，但希望市民不要將不開心情緒投放到醫護身上；她指同事工作十分繁忙，部分同事甚至未有時間吃飯，雖然醫護盡力照顧病人，但求診人數太多，同事難以即時照顧所有病人的需要，「每一位醫護同事已好努力幫大家，希望大家在這段時間互諒互讓」。

（新冠疫情）