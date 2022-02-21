多部門周日巡中環旺角 聚腳點冷清 外傭感被針對

兩日向外傭發28限聚令告票

在警方、康文署及勞工處等部門前日及昨日的執法中，截至昨晚6時共發出80張限聚令告票，其中28張涉外傭；並發出587張口罩令告票，其中至少7張涉外傭。

昨早市區氣溫低見8℃兼有雨，中環遮打道和皇后像廣場一帶掛有禁止群聚的海報橫額，外傭大都保持兩人一組，有警員及其他部門人員巡查。網媒「獨立媒體」報道，警方下午曾以橙帶圍封皇后像廣場對出行人隧道，指該處二人一組的外傭相距不足1.5米，需要離開。

中環外傭二人一組 警指不足1.5米

旺角港鐵站上行人天橋昨早未見外傭長時間逗留，約11時，有近30名警員、特別任務警察和食環署人員在天橋上一字排開巡視，但橋上行人稀少，無人聚集。警員其後到橋下呼籲正整理物品的外傭離開，未見發出告票。

外傭Yant稱對林鄭月娥針對外傭感到不公，指她們非常注意衛生，買餸回家會洗手、洗澡，不滿政府常說「工人染病」，反指港人亦有聚集和有可能傳播病毒。她又指違例5000元罰款太高。

橋上清場，旺角港鐵站內大堂有幾十名外傭分開停駐，附近公園亦有外傭在歇息。外傭Ella說，很多僱主已不允許外傭外出，她午後會直接回家用膳。外傭Yuni亦稱會小心保持距離，避免違反限聚令。

有僱主以薪代假 工會：欠休息更易病

居於將軍澳的黃先生說，知悉警方會對外傭限聚加強執法，加上天氣寒冷，故與外傭協議以薪代假，以免她誤墮法網，亦減少染疫風險。

香港亞洲家務工工會聯會主席Phobsuk Gasing表示，外傭每周工作6天，若休息不足更易生病，故以薪代假並不合情合理。

（新冠疫情）