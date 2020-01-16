料月底多700食肆暫停營業 餐飲聯：長痛不如封城一周

黃家和指現時食肆晚上禁堂食，加上日間生意額大減，有業界反映整體生意大跌九成，原因是疫情嚴峻，日間堂食顧客亦大減，市民轉買外賣，但對整體生意幫助有限；不少酒樓或餐廳繼續營業，原因是聘用不少員工，「等班員工有工開，唔使咁快失業」。他又指不少食肆現時「蝕住做」。

黃說，現時食肆堂食每枱人數上限兩名，「走入一間餐廳，隨時得幾枱客，感染風險有幾大？究竟堂食風險較大，還是排隊等候接受檢測的風險較大？」他認為政府若研究收緊社交距離措施，亦應該評估成效。

酒家：最傷今次 議員促再推保就業

位於太子的頤東酒家的負責人鍾禮文表示，自從上月實施食肆晚市禁堂食，生意大減逾半，該酒樓農曆新年期間暫停營業；又指疫情至今「最傷今次，無咗農曆年檔期生意」，現時針對食肆的措施已令酒樓「好難做」，再縮短堂食時間只是雪上加霜，連仍苦苦支撐的酒樓亦要暫停營業，甚至結業。

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，本港進一步收緊防疫措施橫跨農曆新年，至今疫情仍未見頂，街上人流稀少，即使不再收緊，「業界都唔知捱唔捱得過呢個寒冬」，若再進一步限制人流，疫情又未能預見何時回穩，料有更多店舖結業。邵形容疫情「唔知仲要拖幾耐」，促政府再推保就業計劃及第7輪抗疫基金，助業界渡過難關。

（新冠疫情）