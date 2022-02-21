有地點「仍多人」 社交措施研收緊 個案四日三破6000宗 徐樂堅：堂食可再縮時

呈報升至逾萬宗 化驗滯後沒公布初陽

昨增6067宗陽性，6055宗屬本地感染；多14名病人死亡。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會表示，上周二至周四每日呈報個案約4000多宗，上周五7000多宗，前日1萬多宗，呈上升趨勢，有必要維持社交距離措施。中心昨沒如以往般公布初步陽性數字，徐樂堅解釋，目前個案多，部分化驗滯後，數字未能反映個案趨勢，因此會公布確診及呈報數字，認為更能反映疫情趨勢。

陳肇始昨在商台《政好星期天》表示，現階段絕對沒條件放鬆社交距離措施，正研究有何收緊方向，雖然現行措施下很多地方已關閉，但部分地點仍有較多人流。她指若市民不停外出，可能成為傳播媒介，現時每日有數以千計個案，可以想像街上有不同傳播鏈，要停止擴散須減低人流，稱明白市民要應付日常生活有需要，但呼籲市民配合「靜一靜」，盡量留家，減少外出時間及人數。

陳又說，本港防疫措施以往曾收效，但面對變異病毒株Omicron的快速變化，與抗疫能力出現落差，原先應變計劃要不斷追上變化，正加大檢測能力及增加隔離設施。

梁子超：問題在檢測隔離追不上感染速度

被問需否再收緊社交距離措施，徐樂堅形容疫情非常嚴峻，呈報個案有上升趨勢，需觀察多一至兩周，了解升勢能否遏止，料措施至少需延長；如疫情惡化，則有需要進一步收緊措施，包括考慮再縮短堂食時間等。他提到過去兩周檢測樣本增加，市民需數日才收到報告，承辦商已提升檢測能力，「火眼實驗室」已運作，冀短時間內逐步提高檢測能力。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，現時社交距離限制非完全無效，仍有效遏制病毒繁殖，當前最大問題在於檢測發現患者及安排隔離的效率，未能追上感染人數的增長速度，當局應提升檢測速度至一日內有結果，並促善用資源，按傳染風險決定安排隔離的優先次序，並可考慮再縮短住院時間，加快患者出院。梁認為，任何限制措施均會影響經濟民生，社會忍受能力有限，當局應先評估新措施預計為時多久、對市民影響及措施具體目標。

薛達：3月病人高峰 此波或5月退

港大醫學院微生物學系臨牀助理教授薛達昨在facebook表示，香港疫情正面臨最壞情况，並提到追蹤及檢測滯後等情况，現時每日個案宗數，令爆發規模被低估；港大研究預計感染人數到3月中或下旬才達高峰，屆時醫院會不勝負荷，大批長者死亡。他說，新隔離設施雖將建成，但大量個案，意味無症狀或輕症患者需在家度過大部分或整個隔離期；又相信在社交距離、大規模檢測、有效隔離等因素下，這波疫情終會消退，可能是在5月。

擬讓陽性市民可電子表格填資料

面對患者急增，徐樂堅稱計劃向收到陽性報告的市民發短訊，讓他們透過電子表格填寫名字、地址、家人人數等資料，以便更快為他們送上家居檢疫或隔離的資訊包；至於不熟悉電子方式的市民，中心會繼續電話聯絡。另外，政府今起會陸續向尚待入院或到隔離設施的患者派發電子手環及抗疫物資包，並提供健康監測、感染控制指引、生活安排、棄置垃圾等建議，患者獲送院或隔離設施後可自行剪斷和棄置手環。

明報記者

（新冠疫情）

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