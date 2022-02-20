竹篙灣患者斥混亂 唾液樣本3日才收

稱職員不知已改抗原測試

本月8日確診的劉小姐表示，16日獲安排送往竹篙灣。醫管局上周四（17日）放寬社區隔離設施出院準則，若感染者沒與高風險者同住，驗出陽性起計7日後，獲快速抗原測試陰性又沒有病徵，即可回家。劉說入住隔離設施前近乎痊愈，質疑當局以多於一周前的陽性結果作起點計算，她是「無奈配合走程序」。

她曾致電當局逾70多次才獲派「樽仔」檢測，樣本擱了3天才有職員收集。後來她從網上得知現時改用快速抗原測試，質疑政策朝令夕改，連職員都未趕及更新，仍以深喉唾液做檢測。

另一入住者關小姐稱，自己本月7日確診，12日入竹篙灣，患者須每天申報健康，但她昨日仍未收到有關二維碼。她連續兩天收到「樽仔」提交深喉唾液樣本，但一直無人收集，直至路過的職員提醒，才知要放置窗口才有人收集。

她形容現時是無了期等待，即使自己「幸運地」聯絡到當局，職員只是「驚訝地」表示會盡快安排，他們都未能準確告知檢測程序。

醫管局表示職員已盡量加快評估和檢測等手續，由於近日離開社區隔離設施的病人數量龐大，希望病人體諒等候時間較長。局方未有正面回應為何竹篙灣未有與指引同步安排快速抗原測試。

（新冠疫情）