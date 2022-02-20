物管業：政府稱商場保安毋須查疫苗證

物管協會：疑慮已釋 工會：變相鼓勵不守法

陳志球接受本報訪問稱，上周四（17日）政府與業界舉行線上簡介會，列席者有衛生防護中心總監徐樂堅等。陳說，當局稱不會派執法人員到商場檢查市民有否針卡，只在具合理理由下，需執法或追蹤時才會到商場調查，物業管理者沒有責任派保安檢查市民的疫苗通行證。他說業界大部分疑慮已解決，毋須增聘大量人手。他認為無人檢查或有漏網之魚，但相信大部分人會守法。

香港物業管理及保安職工總會會長袁思桐稱，前線保安員不用檢查市民，能減輕業主和保安員責任，不過他質疑如無人檢查，或變相鼓勵不守法，防疫效果成疑。領展回覆稱正於旗下商場準備及部署人手配合疫苗通行證，已在商場出入口張貼安心出行二維碼，並會增加有關標示，另會在部分商場演習，讓職員及商戶預早準備。

業界早前憂慮商場範圍的定義，商場行人通道及公共空間或成法網黑點，使用者易墮法網。陳志球說，如銅鑼灣時代廣場等商場有公共空間或行人通道，但位置空曠難貼二維碼，或不算商場範圍。

周浩鼎倡釐清實行細節 食衛局：稍後公布

立法會議員、律師周浩鼎稱，類似時代廣場的公共空間是否商場範圍不完全明確，若地方屬商場管理，在此停留有可能要掃安心出行。發展局稱，時代廣場公眾空間為私人土地，屬商場業主擁有及管理。本報向時代廣場業主九倉查詢，截稿前無回覆。

周浩鼎稱，若有人違規，處所掌管人或要負刑責，故考驗商場管理者如何處理。他說公共空間等屬灰色地帶難免引起疑惑，政府需釐清具體實行細節，他擔心措施實施初期有大量市民不適應和有疑問。本報向食衛局查詢疫苗通行證實行細節，局方稱稍後公布。

明報記者 廖俊升

（新冠疫情）