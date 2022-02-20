竹篙灣啟德1萬隔離單位 中建動工 郵輪碼頭設1000病牀 林鄭：工程全速進行

林鄭：連公屋酒店體育館 多2萬隔離單位

本報向發展局查詢有關醫療設施落實時間、建築開支承擔方、有否內地建築工人參與等，至截稿前未獲回覆。

繼日前來港的4人內地專家組後，昨有第二批內地抗疫醫療防疫工作隊經深圳灣抵港，由廣東省衛健委副主任張玉潤帶領，總共114人，包括4名管理人員、4名重症醫學專家及106名採樣員，將協助全民檢測。食物及衛生局長陳肇始、政制及內地事務局長曾國衞、醫管局主席范鴻齡等到場迎接。

國務院港澳辦主任夏寶龍昨日再在深圳主持第3次香港抗疫工作協調會議，研究抗疫物資運輸、增開專用口岸加快抗疫物資和人員通關速度、推進方艙醫院建設等。他表示各部門要「服從統一指揮、統一協調、統一調度」，調動一切資源和力量支持港府抗疫。

目前本港隔離設施嚴重不足，大批新冠感染者滯留家中。林鄭月娥、中聯辦副主任尹宗華、發展局長黃偉綸等昨到竹篙灣出席「內地援建社區隔離及治療設施啟動儀式」。林太致辭時感謝中央接受其請求，委託中國建築國際的施工團隊，分別在竹篙灣和啟德建設約1萬個社區隔離和治療單位。她說，港府亦會盡力尋覓其他地方作隔離及治療設施，包括新落成公屋、租用酒店和改裝室內體育中心等，確保提供2萬個額外單位。

「國家隊」再114人來港 包括重症專家

第二批114人內地醫療隊昨日抵港，中新社報道，當中4人是廣東省新冠肺炎臨牀專家組成員，專家組長覃鐵和同時擔任全國新冠病毒肺炎醫療救治專家組成員等職位，疫情期間曾帶領專家組到廣州市第八人民醫院，負責醫治全部新冠重症、危重症患者；另外3名專家分別是廣州醫科大附屬第一醫院重症醫學科帶頭人黎毅敏、廣東省人民醫院老年重症醫學科主任王首紅、廣州醫科大學附屬第一重症醫學科副主任徐永昊。

張玉潤表示，是次來港的全是有經驗的醫護，特意選了曾到港協助普及檢測的人員，而他們也經常到內地其他地方支援。他表示團隊來港的主要工作是採樣或檢測，問到是否全民檢測，他稱：「對」。

上周四到港的首批內地流行病學專家團昨繼續第3日行程，先到訪衛生防護中心個案追蹤辦公室，其後與環保署、機電署及衛生署官員交流。

明報記者

（新冠疫情）