引緊急法押後選舉 法律選委料難挑戰

須證有嚴重損害 難度高

全國政協前常委、選委會法律界選委劉漢銓認為，本港疫情嚴峻，影響香港整體利益，而根據緊急法，當情况緊急及危害公安時可引用權力，故引用緊急法押後特首選舉正確，亦具法律基礎，正如林太前日所言，「這個決定是由於今日香港面對抗疫兩年以來最嚴峻的局面，可以說形勢危急」。問到是否擔心有人司法覆核，劉認為是「多餘的」，終審法院前年已就港府引用緊急法訂立《禁蒙面法》一案裁定政府引用緊急法合憲，符合《基本法》要求。

身兼選委會法律界選委的行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，從法理角度，引用緊急法押後特首選舉是最安全做法，若要挑戰選舉延期，申請人需向法庭證明延期對其有嚴重損害，一般市民難以挑戰，潛在參選人亦要有充足證明，因此有一定難度。

湯家驊早前曾說，押後特首選舉或對下屆特首組班不公平，他昨稱新一屆特首當選後有近兩個月組班，况且沒法例限制參選人在當選前組班，認為目前做法可平衡法理、公平等問題。

特首選舉原定3月27日舉行，提名期原由今天開始至下月5日結束，林太日前公布選舉日押後至5月8日，提名期押後至4月3至16日，稱此舉符合國家主席習近平「穩控疫情壓倒一切」的重要指示精神。

（新冠疫情）