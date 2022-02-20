籲僱主勸外傭留家 羅致光倡以薪代假

不少外傭僱主稱無法阻止外傭假日外出，羅致光昨於商台《政經星期六》說大家「有誤解」，法例上外傭在休息日亦可留家工作，只要外傭願意，僱主可以薪代假，惟法定假期不可以錢代替。他建議僱主勸外傭在家休息，而今日警方對外傭違限聚令會嚴厲執法，不會再發警告。

網現眾籌助交罰款 稱涉犯罪促停

本月13日有17名外傭因違反限聚令遭定額罰款5000元，羅稱注意到有人在網上呼籲透過眾籌助有關外傭交罰款，但有關行為涉嫌唆擺及犯罪，已詢問律政司需否執法，希望這類眾籌可停止，「雖然你可能是好心，但我亦不排除是惡意阻礙防疫工作」，說有關行為讓外傭聚集、違反限聚令，或影響外傭服務家庭的生命。他在節目後表明當局不能手軟，勞工處會諮詢律政司意見，是否採取法律行動阻止眾籌活動。

另外，羅致光在同一節目提到，有外傭完成合約期後確診，無家可歸又無法飛返家鄉，勞工處已安排送往檢疫酒店。羅稱疫情令菲律賓航班無法來港，約每15至16日才有一班印尼航班抵港，故在港外傭數目由約40萬跌至約33萬，相信將進一步下降，影響勞工市場，很多人回家照顧家人，就業人口不斷下降。

外勞機構批忽視外傭精神壓力

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕認為，羅致光聚焦關注外傭聚集違反限聚令，忽視外傭在疫下承受巨大精神壓力，很多外傭無自己房間，放假難以在僱主家中休息。

（新冠疫情）