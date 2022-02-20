李嘉誠基金捐3000萬 供3私院接收非疫者

李嘉誠基金會昨宣布，為紓緩公營醫療系統壓力，首階段捐3000萬元支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，參與醫院包括養和醫院、港怡醫院和中文大學醫院。本報向3家私院查詢，養和稱一向支持醫管局與私院的協作計劃，接收局方轉介非新冠患者，疫情期間養和亦曾接收局方轉介的臨產孕婦。中大醫院稱無補充。港怡則未有回覆。

何婉霞昨稱，由於日間醫院調整服務，過去幾波疫情亦有與私家醫院以公私營協作計劃，處理新生嬰兒黃疸、剖腹分娩、骨科手術、癌症放射治療、膀胱檢查、胃鏡檢查、乳癌手術，今波疫情嚴峻，醫管局一直與私院保持聯繫，就抗疫服務展開討論，探討合作方向及項目可行性。

招私家醫護 醫局：即日可簽約

何又稱，現有10多名私家醫護幫手抗疫，呼籲更多同業加入。她說優化系統後，私家醫護只要WhatsApp上載周年執業證書即有專人跟進上班安排，昨晨有3名私家醫護以WhatsApp聯繫，下午已簽約，安排到電話熱線幫忙。

林永和接受本報訪問稱，部分重症者若不及時入院會有危險，建議私家醫院劃部分區域或樓層照顧新冠病人，並接收非新冠病人，減輕公營醫療壓力。他曾聽聞私家醫院拒收有病徵者，家庭醫生應予病人服務。

私院聯會：樂意與醫局探討

香港私家醫院聯會主席、聖保祿醫院醫務總監何兆煒認為，私家醫院有隔離設施限制，不宜接收新冠病人，而醫管局在疫症期間大幅限制其他病人診治致病症延誤，如外科手術和癌症患者，私家醫院可提供大量支援。他說去年醫管局與私家醫院簽署多項公私營合作協議，局方可隨時重啟轉介，私家醫院能在短時間內幫助數以千計病人，聯會樂意與醫管局探討接收非新冠病人。

食衛局回應稱，疫情期間私家醫院在公私營合作下，已因應醫管局要求協助接收非緊急病人，以紓緩公營醫療系統的壓力。

（新冠疫情）