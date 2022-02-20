李嘉誠基金捐3000萬 供3私院接收非疫者

【明報專訊】第五波新冠疫情失控，公營醫院病牀爆滿，疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和建議私家醫院助接收非新冠病人。李嘉誠基金會昨公布捐3000萬予3家私院接收非染疫病人。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，局方正與私院保持聯繫，探討合作可行性。養和醫院回覆本報查詢稱，將與基金會探索接收公院病人的可行方案，例如癌症病人。
李嘉誠基金會昨宣布，為紓緩公營醫療系統壓力，首階段捐3000萬元支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，參與醫院包括養和醫院、港怡醫院和中文大學醫院。本報向3家私院查詢，養和稱一向支持醫管局與私院的協作計劃，接收局方轉介非新冠患者，疫情期間養和亦曾接收局方轉介的臨產孕婦。中大醫院稱無補充。港怡則未有回覆。
何婉霞昨稱，由於日間醫院調整服務，過去幾波疫情亦有與私家醫院以公私營協作計劃，處理新生嬰兒黃疸、剖腹分娩、骨科手術、癌症放射治療、膀胱檢查、胃鏡檢查、乳癌手術，今波疫情嚴峻，醫管局一直與私院保持聯繫，就抗疫服務展開討論，探討合作方向及項目可行性。
招私家醫護 醫局：即日可簽約
何又稱，現有10多名私家醫護幫手抗疫，呼籲更多同業加入。她說優化系統後，私家醫護只要WhatsApp上載周年執業證書即有專人跟進上班安排，昨晨有3名私家醫護以WhatsApp聯繫，下午已簽約，安排到電話熱線幫忙。
林永和接受本報訪問稱，部分重症者若不及時入院會有危險，建議私家醫院劃部分區域或樓層照顧新冠病人，並接收非新冠病人，減輕公營醫療壓力。他曾聽聞私家醫院拒收有病徵者，家庭醫生應予病人服務。
私院聯會：樂意與醫局探討
香港私家醫院聯會主席、聖保祿醫院醫務總監何兆煒認為，私家醫院有隔離設施限制，不宜接收新冠病人，而醫管局在疫症期間大幅限制其他病人診治致病症延誤，如外科手術和癌症患者，私家醫院可提供大量支援。他說去年醫管局與私家醫院簽署多項公私營合作協議，局方可隨時重啟轉介，私家醫院能在短時間內幫助數以千計病人，聯會樂意與醫管局探討接收非新冠病人。
食衛局回應稱，疫情期間私家醫院在公私營合作下，已因應醫管局要求協助接收非緊急病人，以紓緩公營醫療系統的壓力。