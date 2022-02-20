水路運菜首抵港 業界：未見助降價

內地31噸蔬菜昨經水路分兩批抵港，首批為3噸菜心，貨船從廣東蓮花山港出發，經約8小時航程，昨凌晨運抵油麻地公眾貨物裝卸區；次批蔬菜則有28噸，除菜心外亦有小白菜、芥蘭、小棠菜等，昨中午時分從深圳鹽田港運抵葵涌貨櫃碼頭。政府發言人昨稱，因內地個別供應點需消毒，前日出市的內地蔬菜供應量為平日七成多，整體批發價維持穩定。但記者昨到九龍城街市，有菜檔稱近日供應再度不穩，菜心前日賣20元一斤，昨賣24元，料周一才回落。

貨櫃業憂損飯碗

批發商：陸運效益較高

香港入口蔬菜批發商會會長袁昌說，東莞有蔬菜市場關閉消毒數天，昨少了70至80輛菜車到港，預計菜心未來數天最平仍要賣20多元一斤；至於水路運菜，他稱昨日水路到港的蔬菜暫未見有助穩定菜價升幅；而水路因要租船及碼頭，運輸成本高，加上航程較長、蔬菜「焗」在貨櫃易變壞，效益未及陸運。他稱陸運正常情况每日可有200至300輛菜車到港，一輛可載20噸菜，運送時間只需3至4小時。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手稱，不少司機憂水路運菜後飯碗不保，為免再有跨境司機入境內地才驗出陽性，衛生署昨起每日於所有陸路口岸向跨境貨車司機派快速抗原測試套裝，入境深圳或珠海前需自行檢測陰性才可過關。

（新冠疫情）