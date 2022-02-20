大半地區昨無鮮豬 上水屠房傍晚重開 排骨飈至百元斤 業界料今供應復常

有街市八成豬檔不開

全港約七成新鮮豬肉由上水屠房供應，屠房前日爆疫關閉，致昨日全港豬肉供應量大減，九龍城街市昨有八成豬肉檔無開門。仍營業的肉檔檔主譚先生稱，本來每日有百多斤新鮮豬肉賣，「掛滿晒檔口」，但昨日全日無鮮肉供應，只能賣前日賣剩的存貨，僅有零星豬骨、豬手及豬𦟌，為平日貨量不足一成，賣隔夜肉生意較冷清。檔主林先生則說，昨日本來同樣只能賣隔夜豬肉，但下午從其他檔口購得小量在荃灣屠房屠宰的排骨轉售，但因取貨價貴三成，零售價需由平日88元一斤加至108元一斤。

悉屠房爆疫 市民暫戒鮮豬

記者到街市附近凍肉舖觀察，暫未見搶購冰鮮豬肉，但數間牛肉檔大排長龍；活雞檔生意亦上升。市民譚先生表示，得悉上水屠房有確診後已決定「呢幾日唔食新鮮豬」，適逢天氣轉冷，轉買牛肉「打住邊爐先」，認為昨日牛肉檔的人流較平日多一成；活雞檔檔主梁太亦稱，昨日較平常多了一兩成生意。

牛雞檔受惠生意增

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，前日有大約1000隻豬由上水屠房轉往荃灣屠房屠宰，只夠分給部分肉檔，故大部分地區昨無新鮮豬肉供應，但今日起豬肉供應將恢復正常，市面會有3000多隻活豬供應，昨豬肉拍賣價平均1800元一擔，與屠房關閉前一日（17日）相比貴約200元，但升幅屬正常水平，料今日零售價不會有波動。

食環署表示，上水屠房昨日完成消毒後已恢復拍賣及屠宰程序，日後所有人員須持有7日內陰性證明才可進入，署方亦已消毒荃灣屠房，並由昨日起每日為兩個屠房的從業員提供快速測試套裝。

明報記者

（新冠疫情）