瑞吉酒店職員稱10人染疫 質疑管方失誤

瑞吉認數人確診及初確

瑞吉酒店員工FA（化名）說，本月9日酒店餅師家人感染新冠病毒，隨後餅師確診，翌日公關部員工及銷售部各有一名員工染疫，然後再有一名餅師、一名中菜帶位員及一名救生員染疫，至上周一及周二（14及15日），分別再添一名餅師及一名廚師染疫，上周三做深層清潔，惟翌日再有一制服部女員工染疫，至前日一名酒吧部員工亦染疫，共10名員工受感染。

職員稱確診者工作範圍無關閉 人心惶惶

FA批評酒店管理層在爆出首宗個案後未有即時關閉其工作範圍，愈來愈多員工染疫，「大家人心惶惶，好似生命受威脅，雖然知染疫後死亡率不高，但都不想中招」。FA說酒店欠透明度，有員工問人事部相關指引，不獲回覆。

對於酒店共有多少員工確診和多少員工屬密切接觸者，瑞吉酒店回覆時確認幾名員工已被列入新冠確診及初步確診個案，有關員工正在家中自我隔離，等待衛生防護中心進一步指示，為保障員工私隱，不會評論相關具體細節，鼓勵員工和賓客密切留意相關部門發出的指引。

瑞吉：已消毒清潔 會做好防控

酒店續稱，已遵循公司標準營運程序為酒店消毒清潔，與有關員工有密切接觸的員工須作核酸檢測及有陰性檢測結果才復工，並正進一步加強衛生防護措施，全力做好防控，額外的預防措施包括對賓客及員工作體溫檢測、加強辦公室及賓客公共空間的消毒次數，增加賓客與員工的消毒搓手液配備，要求當值員工戴口罩及檢查體溫。

（新冠疫情）