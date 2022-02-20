社署倡院舍准院友家屬入內照顧 需打針持陰性證明 業界：倘院內有個案未必適合

涉及疫情的院舍愈來愈多，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，新增30間院舍有陽性個案，目前共逾190間院舍有院友或職員陽性，共涉120多名院舍工作人員及450名院友。

助紓人手壓力 社署：非放寬探訪

社署前晚10時去信各安老及殘疾院舍指出，檢疫中心或醫院服務非常緊張，部分有初步確診、確診或密切接觸者的院舍住客可能要留在院舍等候檢疫或治療，又或按衛生署指示原址檢疫或隔離。

信中提到，社署建議院舍因應實際需要，讓最少14天前已打兩劑疫苗、持有到訪當天的陰性抗原快速測試證明的住客家屬，到院舍協助照顧住客，若家居環境允許，可安排住客暫時回家。署方強調此舉不等同放寬探訪，現除恩恤考慮，禁絕探訪。

安老服務協會主席陳志育說：「我認同現在是『打仗』，如果幫到手就好，但事實未必，打仗你畀支掃把我，未必啱用。」他說院舍職能近日「三級跳」，要處理密切接觸者及陽性個案，容許家屬入院舍既有感染風險，亦可能將病毒帶入院舍。他認為，若院舍內有陽性個案或密切接觸者，不適合安排家屬入院舍幫手，促政府安排一個處所集中處理院舍陽性個案。

社聯前日向營辦安老院舍的機構蒐集資料，數小時內獲43間安老院回覆，共為逾5000名長者服務，發現自第五波疫情起，26間受訪院舍有員工或院友確診，12間現有初步陽性、無病徵或輕微病徵的確診者居住，共40人，當中兩間共兩人有嚴重病徵等送院；有3間院舍稱未能安置這些長者在隔離或獨立房間。

社聯：院舍瀕崩潰 外間指摘不公

社聯行政總裁蔡海偉說，院舍不論空間、人手、職員訓練，均非為檢疫或隔離中心而設，讓確診院友繼續留在院舍，擔心或增加感染其他院友及員工的風險。他說，坊間或對院舍應對疫情有誤解，事實院舍瀕臨崩潰，不公的指摘無助解決問題。社聯建議醫管局決定長者返回院舍前，除評估長者健康情况，亦應先了解院舍有否合適隔離及檢疫裝備及空間、相關護理人員等，建議政府緊急資助院舍購買防菌屏風、流動空氣淨化機、保護衣及面罩等防疫裝備。

羅致光籲需以戰時角度看待 各方走多步

勞工及福利局長羅致光昨表示，院舍不能有效負責照顧已康復的院友返回院舍，可能違反指引，當局或會發警告。他在商台《政經星期六》稱，「為何我前幾周已用戰爭描述現况，因為戰爭時每人要行多步，才可處理事情」。他說明白院舍內防疫措施未到位，社署會加速協助院舍，包括如何將無事、密切接觸者、確診院友分類及分派防疫物資等，但即使社署每天加大處理能力，亦追不上院舍個案增幅，因此需審時度勢，不斷調整處理事項優次。

無線新聞報道，一名在亞博檢疫的長期臥牀九旬婆婆發燒，上周日被送到不收確診個案的北大嶼山醫院，其後被推到院外帳篷苦等近一周。羅致光就此報道回應稱，制度是按規矩做事，大家都無錯，但似乎亞博職員及醫院均有首要責任，「大家『轉身』得不夠快」。

明報記者

（新冠疫情）