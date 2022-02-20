兩護士照料百人 睹病者慘况淚崩

無法再添壓力 拒「賣假」當值

患者急增，醫護染疫更令人手百上加斤。D指出，其服務的急症部門日更原有10多人當值，但接連有護士請病假，現時日更剩約5名護士當值，晚上更只有兩人照顧約100名病人。近日急症室患者以長者居多，D說比一般病人需更多照顧，晚上護理人員要為患者檢查維生指數、派藥、餵飯、換尿片等，「5個人都做唔到，更何况得兩個人」。D每更當值8小時，這幾天根本沒時間脫下保護衣物，沒機會喝水及如廁，「個個收工攰到啞咗，毫無士氣可言」。對急症室護士來說，工作量大非新鮮事，但令他們接近崩潰的是近日「見盡市民的淒慘」，D下班回家後曾突然痛哭，亦有同事照顧病人時流淚。由於人手短缺，多次有高層致電問D可否「賣假」額外當值，D認為承受不住更多壓力而沒答應。

被迫着快測初陽者回去 「似逼她帶毒歸家」

他批評政府抗疫不善，令醫護及市民一同受苦。由於不夠病牀，D形容院方像「俄羅斯方塊」般加開牀位，某晚原定收容40人的房間擠滿逾80人。D又憶述，曾有快測陽性的母親淚流滿面說不欲回家，擔心感染子女，D即使百般不願亦只能按政府要求建議無病徵的母親回家等候核酸覆核結果，形容自己當時「好官腔」、「好似逼緊個媽媽帶病毒回家」，「乜抗疫係做𠵱啲嘅咩？」確診個案不斷攀升，D只盼政府早日增派醫療人手及物資，讓患者得到應有治療。

（新冠疫情）