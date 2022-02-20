明報記者 黃心悅

怕傳家人 冷雨夜不想歸家

公立醫院外的帳篷暴露了醫療系統不勝負荷，明愛醫院急症室外及停車場一帶近日變成露天病房，約40多個帳篷中有長者，也有帶着幼童的父母，這邊帳篷中排了椅，座上有年輕患者，那邊有桌放了酒精搓手液、熱水壺，病人可自行添水，有人偶爾站起來舒展筋骨。在明愛醫院任職的醫管局員工陣線主席陳國誠表示，疫情下該院一直在外設帳篷讓人等檢測結果，第四波後幾乎沒有用，農曆新年後則「日日見到帳篷有人」，上周一、二起多了輪牀。

攝影記者自此每日以鏡頭記錄輪牀上心酸影像，上周三有兩名長者躺在輪牀，男的插着氧氣喉，衣衫單薄，露出的手皮包骨，另一手拿着手機傾聽，鄰牀婆婆穿著厚衣，伸了手過來。

鏡頭以外，帳篷外圍不時有守候的家屬。住深水埗元州邨的李先生說，染疫母至周五等了3日，「佢話自己喉嚨唔舒服，堅持喺度等，梗係心痛啦。佢都有提過，怕喺屋企會感染屋企人」。江先生兩兄弟昨亦陪快速測試驗出陽性的患癌母親到急症室，母親在帳篷等，兄弟不願離開。江先生說，母親已穿多件衣服及雨衣，但仍很冷。他走向母親遞上手機，母親轉身，他想了想，伸手摸了摸她的肩膀。

哭聲此起彼落 母扮鬼臉哄嬰笑

天文台前日起發寒冷天氣警告，位於山邊的明愛醫院風聲颼颼，吹起了為病人保暖的金色鋁紙碎。護士不時如箭般穿梭帳篷，時而忙碌派飯餵飯，時而問病况，病人顫抖地吃飯，但醫護忙得飯也沒吃。風不斷吹，嬰兒哭喊聲此起彼落，帳篷飄揚，縫隙可見抱着女嬰的母親，一隻手掩眼，再突然放開手，「哇」一聲扮鬼臉，女嬰笑逐顏開。另一帳篷又傳出溫柔女聲：「唔好意思啊，噚日request（要求）嘅panadol（必理痛），到今日都未收到呀。」

室外未「清零」 求診者又到

特首林鄭月娥前日表示候診長者要在戶外等入院「唔能夠接受」，有明愛醫護透露，當晚大部分戶外病人被送上病房，但昨凌晨至早上急症室外又多了數十名求診者。昨日中午，長沙灣最低僅9℃，記者冷僵了手，雨下個不停，穿了雨衣及厚衣的病人像圓球。終於，昨午2時多，帳篷的病人全被移到室內。該醫護說，新一批病人未及上房，暫安置在懷信樓大堂，該處有因其他病往急症室的人會經過，或有感染風險。

另一間醫院的護士說，不少需入院者久久未能入院，曾有病童於帳幕度過兩晚，日間曾發燒，急症室護士非專科人員，照顧不及病房，只能加密觀察和給退燒藥，「影響到照顧病人先最令人無奈」。

（新冠疫情）