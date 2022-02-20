醫局總裁致歉 稱疫情急變難預計 護士：病人移室內「遮醜」 議員：不能卸責給病毒

醫生：星洲個案多 醫院未爆指引清

有公立醫院資深醫生說，醫院只負責照顧病人，「無論總部、聯網都在盡力，好多人無瞓，半夜兩三點仍在工作，做得好不好不是由我們來說」；至於整體疫情則由政府負責，「永遠有進步空間」，若參考新加坡，當地個案比本港多，但醫院沒有爆滿，有能力執行抗疫策略，沒有盡收確診者入院，這是對方的優點，當地政府給市民的在家隔離指引亦清晰，再加上新加坡人順從政府，效果與香港不同。

護士批後知後覺 病人因決策受苦

另外，雖然高拔陞昨形容醫管局同事非常團結、士氣好，但有公院急症室護士表示，現時前線人員士氣低落，「忙係一回事，影響到照顧病人先最令人無奈」，不少需入院患者久久未能入院，歸根究柢病人受苦在於防疫決策，批評政府在公營醫療崩潰後才後知後覺補救。

該護士又稱，前日起要將戶外等候的病人收入室內，屬「眼不見為淨，遮醜就算」，新增收容病人的病房規格不及隔離病房，增加院內爆發風險，即使有地方都要有人手照顧，又不能叫停有其他醫療需要的人求診，若持續有大量病人湧入，問題將「沒完沒了」。

面對醫療系統不勝負荷，民主黨醫療政策發言人袁海文認為，政府對此有一定責任，不論政府選擇「清零」抑或「與病毒共存」，均應預先計算醫療系統的承受能力，並安排緊急應對方案，政府雖一直聲稱做好準備，但從近日公院情况可見有關部門「準備得好差」。他又說，政府應集中資源處理檢測、隔離的滯後問題，確保有充足病牀及隔離措施配合後，才構思全民檢測等「比較遠的想法」。

袁海文：應確保夠牀才全民檢測

醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，Omicron變種病毒在全球的傳播速度迅速，加上本港人口稠密，確診攀升是「出乎專家意料」，然而政府「不能將所有責任推畀病毒」，若過往妥善執行社交隔離措施、有效追蹤、特首更早向中央「求救」，第五波規模或較小，醫療系統亦不用面對如此龐大壓力。

（新冠疫情）