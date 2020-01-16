ICU六七成滿 醫界：警號已響 醫生憂爆煲 或按生存率收症

昨6063陽性 7400初陽

寒冷天氣警告至昨維持兩日，急症室外帳篷仍有人等候。昨晨11時許，明愛醫院有20多人在停車場的帳篷等候，也有數人在急症室外的病牀上。至昨午1時許，帳篷區的人均穿上雨衣，不少人在雨衣內穿多層衣服和披上鋁紙。昨午2時許，護士安排所有人入懷明樓，病人狼狽收拾行裝，護士撐傘助他們遷到室內。

癌婦院外等兩小時「樽都未有」

市民江先生的68歲母親是乳癌患者，昨晨快速測試呈陽性，他見母親氣促、發燒、喉嚨痛，擔心不已，早上11時許與弟弟致電999召救護車，母親被送到明愛醫院登記後只能等候，「我以為佢等兩個鐘係等檢測結果，點知原來樽都未有」。在戶外等了約3小時，江一度被通知母親拿到樣本瓶後需回家，不會有醫生診症，他十分不滿，「天氣咁凍，如果只得一個樽，我媽媽點解要喺度等？」其母最終可見醫生，並獲樣本瓶及藥物，三母子約下午4時多離開。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，前晚已將病人移入室內，但昨仍有人在戶外，主要是較年輕病人覺得室內侷促，在室外等檢測結果。

隨着驗出陽性人數急升，重症愈來愈多。何婉霞稱，昨有逾10人危殆，數十人嚴重，ICU使用率約六七成。

醫生：有染疫洗腎病人「等到死」

憂兩周後重症陸續浮現

有在公院ICU工作的醫生向本報稱，現時入ICU的條件包括須插喉、聞高流量氧氣、使用輔助呼吸機等。他說，一名需一周洗腎兩次的病人確診後，由於普通洗腎中心不設負壓隔離設施，須輪候ICU病牀洗腎，但等候期間無法定時洗腎，「便等到死」。該醫生說面對上述情况感心酸，又稱近日個案數字屢創新高，擔心不少重症病人或兩周後才陸續浮現，「如果到時ICU病牀不敷應用，除對新冠重症患者有影響，將有更多急需入ICU的其他病人無法接受治療」。

另有公院資深醫生擔心下一個爆滿的是ICU，稱ICU醫護及病人比例需1比1，難以加牀，萬一有數以萬計個案，重症都會多，不知ICU能否應付，到時可能無法再以ICU模式運作，可能要「一間病房二三十病人，有三五個醫生同時睇住不同病人啲機（儀器）」，若情况再惡化，只剩最後一張ICU牀，便要讓生存機會較高的病人使用，「以往有病人明知急救都無用，基於家屬期望都會救，到時呢啲要放棄」，盼不會有這一天。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，需聞高分量氧氣或血壓不穩定的染疫者或要轉到ICU，一旦ICU爆滿，也可考慮在病房用無創或傳統插喉呼吸機，但希望不需走到這一步。

公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，ICU現時使用率已響起警號，因染疫人數愈來愈多，不少是長者和長期病患，擔心接下來是ICU爆滿，醫管局需及早準備設施、場地和人手等。

劉宇隆：最高每日兩三萬宗 4月料見頂

此外，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在商台《政經星期六》表示，參考外國情况，估計香港疫情高位每日兩三萬人染疫，預計3月底至4月初見頂。

明報記者

（新冠疫情）

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