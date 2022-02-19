聶德權：兩周內接種率可達九成 兒童打針預約近爆滿 倡學校增用外展

過去一周日均8.4萬人打針

公務員事務局長聶德權昨日表示，過去7天平均有8.4萬人接種疫苗，昨天有9.3萬人接種，當中4.1萬人接種首針，相信兩周內可達九成12歲或以上人口接種最少一劑疫苗的目標。

政府預約網站顯示，截至昨晚8時半，已啟用的圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心由今日至3月8日，除2月27日餘小量名額外，其餘日子預約已滿；香港兒童醫院今日至3月9日的預約全爆滿；下周四（24日）開始運作的港大駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心，由下周四至3月底只有4日尚有名額，其餘日子全爆滿。5個只為兒童及青少年接種科興疫苗的衛生署健康服務中心，過半日子預約爆滿，其餘只餘小量名額，其中在藍田的中心整個3月預約爆滿。

聶德權說，現時中學會以旅遊巴接送學生到疫苗接種中心，小學亦一樣，未來將與教育局及學界商討不同方法，強調「所有方法都會去做」。他鼓勵更多私家診所、尤其兒科醫生加入參與疫苗接種計劃。

楊潤雄：可集合同區小學一校打針

教育局長楊潤雄在社交媒體發文，稱正與學界商量增加使用疫苗外展服務。他說，學校現可直接聯繫提供疫苗外展服務的醫生到校為學生接種科興疫苗；如有需要，學校亦可聯絡教育局為他們安排醫生，各區學校亦可透過與鄰近學校合作，安排學生集合在其中一所學校打針。

資小校長會倡降外展人數門檻

對於教育局建議同區學校安排足夠學生到其中一校接受外展疫苗接種服務，資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，現時學校未必願意讓外來者進校，免增校內傳播風險。他建議當局調低外展服務所需打針人數門檻，讓學校更易安排。

教聯會理事、幼稚園校長蔡麗芳說，學校已發電郵鼓勵家長帶子女打針，加上早前有染疫兒童去世，令家長緊張子女狀况，盼安排他們接種疫苗，惟有家長反映近日接種名額爆滿，難以預約，而不少幼稚園僅得幾十名學生，校方難以聯絡其他區內學校並協調時間，以湊夠人數預約外展打針。她建議當局，當有學校使用外展接種服務時，可視之為接種中心，供同區學生家長在網上報名，讓子女到該校舍打針。她說此舉可省卻學校行政程序，亦方便家長安排子女打針。

明報記者

（新冠疫情）