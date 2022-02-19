張竹君指多外傭確診 林鄭：周日限聚執法「不會仁慈」

稱罰1萬 政府後澄清5000

勞工處昨稱會在本月的周末續到外傭經常聚集地方以多種語言廣播，呼籲遵守防疫規例；而本周末將聯同警方、食環署及康文署，在金鐘添馬公園、中環愛丁堡廣場、遮打道行人專用區、皇后像廣場等地方採取聯合行動，對屢經勸喻仍不遵守防疫規例者執法。

陳先生（化名）的外傭上周四（10日）確診、同日送院，至前日轉送竹篙灣檢疫中心，其後一家四口都出現病徵，陳生共3次接獲衛生署來電，查問外傭在家情况、有否病徵、有否遵守隔離令等，惟外傭早已送往隔離。他估計當局工作「overloaded」（不勝負荷），令署方人員聯絡個案現混亂。

陳又說，曾致電衛生署查詢外傭確診後，同住成員如何應對，對方建議去社區檢測中心做檢測。陳先生認為，若同住外傭確診，自己亦很大可能染疫，倘他到檢測中心長時間排隊等做檢測，對其他輪候者而言「高危」，且確診者未必獲安排入院醫治。他認為署方建議「不太實際」，當局應提供更多家居隔離所需資訊。陳最終按建議做檢測並確診。