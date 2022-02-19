夏寶龍再開抗疫會 研派員來港助採樣建方艙

陳肇始：將基於專家組建議研策略

前日抵港的國家流行病學調查專家組留港5天，昨繼續行程，4名成員先到政總與食衛局長陳肇始任組長的流行病學專家工作小組開會，其他抵港的內地支援人員則到馬鞍山體育館的火眼實驗室視察，並登上停泊現場的流動核酸檢測車。

據政府公布，陳肇始昨向專家組介紹第五波疫情概况和抗疫工作措施等，醫管局則介紹住院病人情况。陳肇始表示，交流會議非常深入及有建設性，當局會以專家團提出的初步建議為基礎，未來數天繼續探討控制疫情的策略和措施。

另外，中國檢驗認證集團澳門公司成立8人應急核酸檢驗員工作小組，昨午經港珠澳大橋到港，配合中檢香港公司的防疫工作，為澳門首次派人來港協助抗疫。

運房局長陳帆負責的內地供港物資供應工作小組，昨與廣東省商務廳廳長張勁松及廣東省深圳市委副書記艾學峰等召開粵港兩地第一次視像會議，跟進內地供港物資供應事宜，各方同意研究多項緊急方案，包括開放蓮塘／香園圍陸路口岸作為額外臨時緊急鮮活食品口岸，增鮮活食品的提貨途徑，以及利用水路運輸等方案。