專屬的士首日 有客預約耗兩小時有司機甩底

專屬的士可經網上平台或電話預約。昨在九龍灣診所，不少前往求診市民均批評安排混亂。趙生昨早8時熱線一啟用便致電預約，但近10時才有人接聽，住牛池灣的他被預約平台安排的士從荃灣跨區接載，趙生等近2小時方有車送他到診所。

日3500元資助 昨平均一車3程

住油塘的長者劉生則在回程時遇上問題。他稱由於未知何時見完醫生，故前往診所時未有一併預約回程，即場預約下最終等近1小時才有車。他說「早知就不預約，直接跳上小巴走人喇，等成個鐘行都行到返去」。

住深水埗的何女士回程時遭「放飛機」，她前往診所時已預約回程的士，惟致電司機查詢時被告知「無接過單」，重新預約並等了半小時才有車接送。何女士批評安排混亂，「我不是無錢搭車，只是你限住我搭（的士），但現在Book（預約）完等於無book，好失望」。

有司機4小時獲1單

有稱派單急趕不及消毒

司機方生稱，司機不能選擇客人及地區，預約平台會不定期自動派單，司機如非選擇「未能接載」即默認接單，而在未完成手上訂單前，所用平台不會顯示下張單的資料，估計或有司機因而未能規劃好時間。

有司機則不滿要跨區載客，司機劉生昨從天水圍到九龍灣載客，他稱平台並未事先問他習慣在哪區服務，而昨早8時起開工4小時，只獲派一張單，估計與系統沒定位追蹤功能，未按區派單有關；亦有司機說平台派單較急，趕不及每次落客後重新消毒的士。

「籌組時間短」 部分需跨區

的士車行車主協會永遠會長吳坤成承認，部分司機昨需跨區接載乘客，因計劃籌組時間短，許多細節尚待理順，會檢討流程；至於每名司機接單量會否影響津貼額，則待詳細了解。