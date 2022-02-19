陳肇始指有私院拒收新冠病徵者 發信籲「慣常方式」處理

兩院稱延入院不提供門診

聯會：絕大部分私院無拒絕

私院「播道醫院」網站表示，不提供門診服務予有呼吸道感染症狀或發燒之病人，如病人持48小時內陰性檢測報告，院方將「酌情處理」。明德國際醫院亦指，有呼吸道症狀病人或有發燒而源頭不明的兒童病人，須延遲入院。

另外，香港中文大學醫院昨稱由本月16日起，所有到訪中大醫院普通科門診的人，診症前必須於該門診接受快速抗原測試，檢測費120元。

陳肇始昨日向香港私家醫院聯會發信，指近日有私家醫院以懷疑感染新冠肺炎為由，拒收有新冠病徵的患者，令病人要轉到公立醫院，增加公營醫療壓力。她表示病人如非檢測呈陽性，望私院以慣常方法處理病人，免增公院負擔。

何兆煒回覆本報指，前晚已轉發陳肇始的信件予各私家醫院，籲按平常做法處理發燒或有上呼吸道症狀的病人。他說，昨日絕大部分私家醫院都表示無拒絕一般發燒或有上呼吸道病徵病人。

專家倡病人非傳染性移私院

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨接受商台節目訪問，建議政府要求私家醫院報告病牀空缺情况，將醫管局非傳染性病人轉移至私家醫院。

中大醫院去年1月啟用前，其前營運總監胡志遠稱院方可接收接近康復的新冠病人（step-down patient），但在公院迫爆下，據悉該院至今未有接收康復而需要醫療照顧的病人。醫管局回覆本報稱，一直與中大醫院保持聯絡，並就抗疫服務討論，探討合作方向及合作項目可行性。

呼吸系統科專科醫生梁子超接受本報訪問稱，私院須防止院內爆發，保障到訪醫院人士，防疫措施具運作成本，檢測收費難避免。他建議私院為非緊急服務提供網上分流及網上診斷服務，減輕求診者負擔，亦免去收費上的不必要爭議。