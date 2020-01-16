接回長者爆疫 院舍：亞博曾稱陰性 43院友交接時無陰性報告 護老中心斥為騰牀不顧後果

林鄭：院舍須接可出院長者

土瓜灣的康樂園護老中心負責人陳萍如表示，該院本月4日有一名職員檢測呈陽性，同日起14名員工檢疫，全院113名院友當天起分兩批送往亞博檢疫，本月12日起有70名院友於亞博獲陰性檢測報告及送返院舍，但本月15日有43名院友被送回時無陰性報告，僅由亞博職員口頭稱院友屬陰性，惟翌日其中3名院友發高燒送院，並驗出屬陽性個案。

陳萍如批評亞博職員不顧後果，急於騰出牀位，將未有陰性報告的院友返回院舍，除了上述3人，其後另有4名院友及1名職員染疫，其中3名院友更發高燒送院。陳又指院舍內無醫生、無梗房，無法做好隔離工作，將陽性個案送回院舍只會一傳十。

有醫院要求接回高病毒量院友

安老事務委員會委員、安老院負責人李輝昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，除非院友呼吸困難、發燒、嘔吐，否則不忍心將院友送去醫院，但有醫院要院舍接回一名Ct值約10（意指病毒量高）的長者，形容如「一個炸彈」，隨時令院舍爆疫，她盼有清晰出院指引。

21人中招 紅白藍袋「隔離」

李輝又舉例稱，亞博曾將3名院友送返屯門一間安老院，其後其中2人發燒送入醫院，惟可能已感染院舍內數十人。她又指自己的院舍本月13日有一名院友發現屬陽性個案，翌日發現21名院友受感染，只能將陽性個案集中一處，用紅白藍膠袋圍住，加強抽氣和消毒，但很多院舍無感染控制的環境，亦無足夠防護裝備。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨在疫情記者會表示，醫院會安排已康復、身體狀况好的長者返回院舍，希望院舍合作、接回長者，讓醫院騰出病牀接收嚴重病人，又說會加強外展隊到院舍支援，社署會提供指引及安排向院舍派發個人保護裝備。何又說，公立醫院和院舍各有困難，但重點是想老人家安好、處理目前難關，希望和院舍一同解決問題。

明報記者