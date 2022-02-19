《華爾街日報》：港「兩制」被磨蝕 跟隨清零陷兩難

報道稱，香港獨有的「一國兩制」模式多年來運作良好，原因是香港在與內地關係緊密之餘擁有充足自治，當內地政策不適用時，香港能走自己的路，但「不幸地，現在這條方程式的後半部分已嚴重磨蝕」，包括公共衛生和小學教育都已在北京被指施壓香港後變得政治化。報道指出，內地封關有其原因：深切治療牀位不足，國產疫苗保護度亦有限，而香港則擁有高效的復必泰疫苗。不過香港沒運用資源大幅擴大深切治療能力，也沒透過恢復與外界通關以吸引拒接種疫苗者接種，甚至懲罰性的21日入境檢疫和殺倉鼠行動。報道質疑香港現正按照大陸的政治制度運作，政策推出和執行並非按實際需要，官員只害怕跟隨路線不夠。

紐時：港疫情反映獨特政治模式存局限

《紐約時報》同日亦發表文章〈香港面臨新疫情危機：無法與病毒共存，也無法「清零」〉，內地政府要求的清零策略未能在香港複製。香港仍保留內地未曾有過的某些自由，無法動用全套威權主義工具或不惜一切代價，動用似乎無限的人力阻止病毒傳播。報道稱衛生專家指出，香港疫情危機反映了其獨特政治模式的局限。

（華爾街日報/紐約時報/中央社）

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