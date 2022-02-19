中聯辦抗疫會議 大孖沙借地建醫院 恆基借林村地華潤供日用品 中小企：減租更實際

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中聯辦動員大地產商抗疫，反映抗疫不單是香港的工作，中央發揮領導作用。有中小企商會稱如地產商響應抗疫，減租更實際。

劉兆佳：中央動員顯抗疫是國家層面工作

駱惠寧在開場發言表示，香港各界響應號召，謀劃推出一系列舉措，他感激醫護不辭勞苦守護市民健康安全，愛國社團政黨及駐港中資機構為抗疫提供資源、服務等。會上11名政商界、社會團體代表先後發言，首名發言的華潤集團董事長王祥明表示，中資企業將保障香港物資供應，昨晚已開通一條從廣東到香港的水路運輸新航線，載有新鮮蔬菜和物資的貨船將由番禺開往油麻地。

李澤楷表示，旗下男團MIRROR將擔任抗疫大使，拍片鼓勵留家抗疫，集團也會捐物資（相關新聞刊C1）。恒基兆業主席李家傑和新世界發展行政總裁鄭志剛均表示，可提供土地供政府興建臨時醫療及隔離設施，鄭志剛稱非常願意騰出會展中心供政府做檢測設施。李家傑則謂可提供林村林錦公路附近約200萬呎土地興建方艙醫院。翻查資料，恒基曾向政府申請林村一幅土地參與共享先導計劃建樓。

政務司長李家超在會上重申，港府會切實負起主體責任，以「動態清零」為目標，做到習近平要求的3個「一切」和兩個「確保」。他稱，現在香港唯一敵人是病毒，各方已進入「全面作戰狀態」，決心打贏疫戰。

共16項支援措施 駱惠寧：體現同心抗疫

駱惠寧形容，各界推出的重要措施充分體現同心抗疫的實際行動，他綜合16項各界提供的抗疫措施，包括商界借出商場、辦公室作疫苗接種中心、中資企業援建隔離及治療設施、中資協助提升香港檢測能力、商界提供食品和日用品不漲價和減價優惠、召集車隊接送醫護和運送抗疫物資等。駱惠寧稱，中聯辦會全力支持特區政府擔當好抗疫工作的主體責任。

劉兆佳認為，由中聯辦動員本港大地產商抗疫，反映抗疫不單是香港的工作，由於本港疫情失控將影響國家發展戰略的實施，抗疫已是國家層面工作，需動員國家力量打好疫戰，過程中中央發揮領導作用，而中央動員力定較特區政府高，但他不認同特區政府沒動員能力。

新地恆基稱研撐租戶 李兆波：說法含糊

集團旗下有多個大型商場的地產商新鴻基地產主席郭炳聯及恆基李家傑均表示，會評估疫情影響向受影響租戶及商戶提供支持、研究紓困措施等，但未提及具體措施。批發及零售界立法會議員邵家輝稱，上周已去信各大地產商業主，要求為商舖租戶寬減租金，他說已收到信和、港鐵等回覆，將檢視有關工作，他認為業主眼見租戶在聖誕、農曆年前生意不俗，未必會即時減租，但參考第一二波疫情經驗，大型商場會按商戶情况減租。

中小型企業聯合會長麥美儀稱，疫情初期有商場業主願減租三四成，對商戶幫助很大，目前因疫情令街上人流大減，影響商戶不止有食肆、關閉處所，其他行業影響亦很大，而中央出手動員各界抗疫，地產商、業主應「識做」，又稱大型超市在疫情期間賺錢，旗下商場更應減租。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，各大地產商在會議上提及減租與否的說法含糊，他認為從協助經濟復蘇角度，一刀切減租幫助有限，針對個別營業額受影響較大的商戶提供租金寬免作用更大。

明報記者

（新冠疫情）