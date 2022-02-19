「兩周陰性可離家」 癌漢家屬指安排亂

前日起在家等送入隔離設施的染疫者，若已等14日，檢測陰性就可離開家居，惟政府至昨晚仍未公布執行細節。張竹君昨在疫情記者會表示，等候滿14日者可用快速抗原檢測，如患者不放心，或想有檢測報告後才上班，外出到採樣站採樣亦沒問題。她又說，染疫者染疫第一周後病毒量會降低，按世衛建議，染疫10日後就安全，但想「穩陣啲」，故以兩周作門檻。

本報昨向食衛局查詢，自行檢測陰性後是否要通知政府、如何通知政府，以及現時有多少人在家等候滿14日等，局方截稿前未有回應。

癌漢擬檢測站採樣 醫院稱只可驗唾液

本報連日來報道染疫在家久等未送院的血癌漢，昨日已等至第12日，同樣染疫已離開亞博的女兒盧小姐前日得悉政府新安排後，一度考慮帶父母到檢測站排隊採樣，但其母昨致電醫院，獲告知只能用深喉唾液檢測，對安排感混亂。盧小姐昨得悉張竹君說法後，計劃帶父母到檢測中心驗病毒，但仍疑惑如何取得醫生證明及暫時豁免打疫苗的證明。

另外，首間用作社區隔離設施的酒店昨起運作，由保安局管理，保安局發言人昨稱，截至晚上10時，有133人入住荃灣帝盛酒店隔離，其他徵狀輕微或無病徵的確診者會被陸續安排入住。醫管局稱，有50人從醫院轉入隔離酒店。

（新冠疫情）