寒天病母抱嬰欲離 醫護勸阻一同哭

4個月幼兒院外吹冷風 「不能無了期等」

Edith一家四口近日感染新冠病毒，她說與家人上周四一同現病徵，包括發燒，她與丈夫的快速測試結果為陽性，原打算留家吃成藥等待自癒，但當她與家人逐漸退燒之際，4個月大兒子周二再發燒，體溫一度達40度。Edith說，近日被有關兒童染疫後去世的新聞嚇倒，加上兒子突發高燒，周二遂帶兒子到東區醫院求醫。

院方建議Edith兒子做病毒測試並等候入院，母子在室外帳篷等候，她脫下外套包着兒子保暖，自己則披着院方分發的3張毛氈，但她稱毛氈不足以禦寒，冷得不停顫抖。等候期間兒子服用退燒藥，稍為退燒至37度，但一直維持低燒。至翌日清晨，Edith獲通知兒子病毒測試結果為陽性，惟尚未知要再等多久才可上病房。

Edith擔心兒子禁不起冷風吹，抱着他打算離開醫院，被護士及警員攔截。她說自己當時情緒激動並落淚，雖明白醫護人員工作辛苦，但其子不能吹着冷風「無了期地等」。同一時間，有勸阻其離開的護士亦不禁落淚，Edith引述對方稱明白病人辛苦，但自己亦因大量工作而感崩潰。及後Edith母子獲安排到室內等候，內有一張病牀及暖爐。

轉室內等上病房 兩日獲兩飯盒

在室內再等兩晚，Edith和兒子昨日凌晨獲安排入住隔離病房。Edith說，在室內等候上房的兩日，只獲發兩個飯盒，她估計可能醫護分身不暇，漏了分配食物。她說明白醫護人員工作繁重，難貼身照顧每名病人需要，幸得朋友協助，帶來即食雞胸肉、餅乾、樽裝茶等物資，助她熬過陪兒子待上病房的漫長等候。

明報記者 黃焯謙

（新冠疫情）