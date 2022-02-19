帳內子通宵等取藥 篷外父徹夜候兒歸

【明報專訊】明愛醫院連日在室外架設帳篷安置未能入院的新冠病毒感染者及等候檢測結果的病人，天寒地凍，有染疫青年通宵呆坐最少16小時等取藥，其父徹夜無眠，在帳篷外守候；亦有中年婦牽掛染疫母親，送了物資來，但顧及家中幼子，不敢靠近母親慰問。
寒風為露宿的染疫者添苦，一名在明愛醫院帳篷等了3日的婦人昨不時走到暖爐旁，一度向記者說：「講唔到嘢……條氣好唔順。」
家有幼子 中年婦只敢遠觀病母
另邊廂，一名中年婦人行色匆匆，帶了一袋物資來，內有幾包豆奶及衣物。穿全身保護衣的護士接過物資，對袋子用酒精噴了數下，又對婦人噴了數下。該不願具名的婦人說，前日接到通知，母親驗出初步陽性，從院舍被送醫院。她說，從遠處看到母親在急症室門外的病牀，但家中有年幼兒子，「我唔敢行過去啊！」
戴着面罩及N95口罩的王先生，昨中午不停在帳篷圈外徘徊。他的兒子20多歲，是大學生，數天前接種了第三劑復必泰疫苗，其後開始發燒，二人本以為是疫苗副作用，後來兒子一直沒退燒，前晚接受快速測試，「係兩條紅線，竟然中咗。佢都唔出街，淨係會落街買飯，都唔知點樣中」。由於太擔心，他帶了兒子到明愛醫院急症室求醫，見完醫生後，兒子便一直被安排坐在帳篷區等候取藥，由前晚等至昨午1時，未有消息。
「我都想返屋企等，但係我（個仔）都未攞藥，我個仔冇藥食。」前晚寒風凜凜，王先生說發燒的兒子無法入睡，他亦因為不放心，在帳篷外一直守候。被問為何不先回家洗澡、休息，難道不害怕感染？他反問：「咁你點解喺度？你打份工啫，但呢個係我個仔呀。」