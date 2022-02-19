帳內子通宵等取藥 篷外父徹夜候兒歸

寒風為露宿的染疫者添苦，一名在明愛醫院帳篷等了3日的婦人昨不時走到暖爐旁，一度向記者說：「講唔到嘢……條氣好唔順。」

家有幼子 中年婦只敢遠觀病母

另邊廂，一名中年婦人行色匆匆，帶了一袋物資來，內有幾包豆奶及衣物。穿全身保護衣的護士接過物資，對袋子用酒精噴了數下，又對婦人噴了數下。該不願具名的婦人說，前日接到通知，母親驗出初步陽性，從院舍被送醫院。她說，從遠處看到母親在急症室門外的病牀，但家中有年幼兒子，「我唔敢行過去啊！」

戴着面罩及N95口罩的王先生，昨中午不停在帳篷圈外徘徊。他的兒子20多歲，是大學生，數天前接種了第三劑復必泰疫苗，其後開始發燒，二人本以為是疫苗副作用，後來兒子一直沒退燒，前晚接受快速測試，「係兩條紅線，竟然中咗。佢都唔出街，淨係會落街買飯，都唔知點樣中」。由於太擔心，他帶了兒子到明愛醫院急症室求醫，見完醫生後，兒子便一直被安排坐在帳篷區等候取藥，由前晚等至昨午1時，未有消息。

「我都想返屋企等，但係我（個仔）都未攞藥，我個仔冇藥食。」前晚寒風凜凜，王先生說發燒的兒子無法入睡，他亦因為不放心，在帳篷外一直守候。被問為何不先回家洗澡、休息，難道不害怕感染？他反問：「咁你點解喺度？你打份工啫，但呢個係我個仔呀。」

明報記者 黃心悅

（新冠疫情）