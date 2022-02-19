冷鋒前夕 公院露天病人移室內 林鄭：覓社區中心改臨時接收站

昨增3629個案7600初陽

寒冷天氣警告下，急症室外的染疫者昨午繼續露天等候。明愛醫院外帳篷昨午仍滿是病人，下午1時及近6時，病人獲發午餐及晚餐，日落後風聲響起，有病人拿起飯盒，走到暖爐旁邊除口罩進食。帳篷外掛起的金色鋁紙保暖氈被吹得亂作一團，有病人寒冷難擋，取來被子裹着自己，又戴帽保暖；有人蓋着鋁紙保暖氈，雙手縮在氈內以手機打發時間。

冷鋒至，醫院昨起將室外病人送入室內，明愛急症室外及停車場共有約40多個一人帳篷，亦有數個大型帳篷，密密麻麻放了數十張病牀，昨午4時40分左右，陸續有病人由帳篷等候區被送入急症室、懷信樓及懷明樓老人科日間醫院內。至晚上8時，在急症室門外的病牀約少了三分之二，停車場一人帳篷的病人尚待移送；至晚上10時，大部分病人已移入室內。

在威爾斯親王醫院，職員在戶外等候區擺放了多個大暖爐，現場所見，暖爐下有石油氣罐，入夜後開始有帳篷病人獲安排進入醫院，但同時間亦陸續有救護車送病人前來急症室，大都是長者。

醫管局​​總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨在疫情記者會表示，因天氣轉冷，擔心在戶外等候的病人身體情况，昨起陸續騰空醫院室內範圍，改為病人等候區，包括員工後勤房間、門診等候區、走廊等，政府亦有協助找其他室內位置，目標是在昨日內將戶外等候的病人安排到室內等候。不過，何說在九龍區個別醫院，醫護已盡力安排病人入室內，但之後又再有大量病人經救護車送入急症室，大部分來自院舍，患者年紀大、身體差。

戶外等入院不能接受 林鄭：已在社交媒體表痛心

醫管局前日起調整結束隔離準則，合資格者住院7日、抗原檢測陰性，就可回家。何昨未有回應多少人因此可出院，但稱原本住院日數中位數是11日，更改條件後相信會加快病牀流轉。

特首林鄭月娥昨表示，多間公立醫院候診長者要在戶外帳篷等入院，「非常之唔應該，亦唔能夠接受」，已透過社交媒體帖文表達心痛和擔心。她又說，數日前原已在廣華醫院附近找了社區會堂做臨時接收中心，「起碼有瓦遮頭」，但醫療團隊認為要先讓長者求醫，故當時未能行動，已要求昨日必須解決相關情况，包括找社區中心、禮堂等，改為臨時中心，讓長者等候。

內科護士指安置抗原陰性者惹風險

屯院：獨立病格快測 陽性轉隔離病格

醫院不夠位接收病人，屯門醫院內科有護士表示，疑似染疫者原本要先留在負壓病房，待核酸檢測陰性才可進入普通內科病房，但過去一兩天因負壓病房不敷應用，院方將普通內科病房人流最少的位置改為「專門病格」，讓部分未有核酸檢測結果，但快速抗原測試呈陰性的病人入住。該護士表示，專門病格內有空氣清新機，但通常沒有門，空氣與病房流通，加上快速抗原測試的準確度較低，曾見患者抗原測試陰性、但核酸檢測陽性，內科病房的醫護怕感染風險增，均已改戴N95口罩。

屯門醫院回覆查詢時表示，新入院的內科病人會入住內科病房的專門病格，入內的醫護人員須穿戴合適的個人防護裝備。院方稱，部分專門病格的患者入住前快速測試結果為陰性，另有病人在獨立病格內做快速測試，若結果呈陽性，將轉往隔離病格，而所有入院病人須核酸檢測陰性才獲轉移到一般病格留醫，強調並沒把未知檢測結果的病人安排在一般病格留醫。

明報記者

（新冠疫情）