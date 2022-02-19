上水屠房86人染疫 今有限度服務

佔供應七成 買手料豬肉價不波動

食環署表示，現時每周為上水屠房所有從業員，包括屠房員工、買手及進口商員工等做深喉唾液檢測，昨得悉1100個樣本中有86個呈陽性，署方已即時通知衛生防護中心。署方補充，消毒工作預計昨日完成，今日恢復有限度服務，包括拍賣及其後的屠宰程序。為審慎起見，荃灣屠房亦會清潔消毒，食環署亦會盡快安排荃灣屠房的從業員檢測。政府已與相關業界聯絡，建議增加冰鮮及冷藏豬肉供應。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示已給予相關健康建議，包括關閉上水屠房全面清潔和消毒，化驗結果呈陽性者及其密切接觸者不得進入，須留在家中。另外，被問及啟德地盤是否有大規模爆發，她說啟德有很多地盤，而早前有零星從屋邨感染的個案，中心要跟進是否有個別地盤突然出現大量感染個案。

肉檔：供貨未能確保 惟影響短暫

全港約七成新鮮豬肉由上水屠房供應。鮮肉大聯盟副主席關國華表示，昨晚約7時半，上水屠房部分豬已逐批運往荃灣屠房屠宰，但是荃灣屠房最多只能處理1500隻豬，剩餘的1500隻將繼續留在上水屠房，估計豬肉供應量會有影響。他補充，豬的拍賣價格與平日相若，預計豬肉價格不會波動，形容「業界不會趁火打劫」。至於上水屠房若未能如期在今早完成清潔重開，會否考慮把剩餘的豬運到荃灣屠房屠宰，他說業界未有仔細考慮，認為言之尚早。

在將軍澳坑口的TKO街市經營豬肉檔5年的鄧先生表示，豬肉昨午約6時已接近售罄，銷情與平日無異。他說曾與供應商聯絡，對方未能確保今日供貨，他認為對生意一定有影響，但不能過分擔心，最壞情况是只有一半或完全沒有供應，但只屬短暫，不會影響豬肉價格，認為徹底消毒反而讓大眾更加安心。

將軍澳居民王小姐對屠場有多人染疫感驚訝，她說自己購買豬肉時未知消息，烹調時會徹底煮熟，短期內或改吃其他肉類。記者昨到將軍澳數間超市和凍肉舖觀察，未見搶購冰鮮豬肉。有店員表示，豬肉銷情與平日相若，周末多人在家吃火鍋，仍有不少顧客選購豬肉。

梁子超：食物傳染風險低

梁子超建議市民將生食和熟食分開擺放，以防交叉污染，處理豬肉時必須徹底清潔和煮熟，烹調豬肉後要清洗雙手，並將用具和鋅盤妥善清潔。他認為，屠房一般有大量職員工作，加上換氣次數未必足夠，容易造成大規模感染，常見於美國和南美洲國家的屠房。他說，只要隔離染疫者和密切接觸者，徹底消毒屠房，相信再次爆發的風險不高。

（新冠疫情）