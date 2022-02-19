全民強檢按身分證分批 暫無計劃封城禁足

隔離設施2.6萬房加方艙 有信心安置

林鄭月娥稱正認真制定全民檢測計劃，形容有關行動非常龐大和複雜。她說推行全民強檢未必需要全面封城，現時亦無計劃封城，而分區檢測亦無法保證所有人參與檢測，舉例每次圍封強檢行動均有約10%人未有參與，「拍門不應」，故正考慮使用身分證推行全民強制檢測。

她說，檢測能及早發現個案，亦要做到盡早隔離，故現時正盡快增加隔離設施，包括3000多個竹篙灣隔離設施單位、約3000個改造公屋的單位，以及酒店業目前提供約2萬間酒店房間，合共有2.6萬至2.7萬間房，而且中央會協助興建類似的方艙醫院，準備應對因強制檢測發現的新個案。

澳門去年曾推3輪全民核酸檢測，最近去年10月初的檢測為期3日，除「關愛核酸站」外，其餘檢測站均需預約，逾期檢測者的「澳門健康碼」會轉為黃色，並會被警察送至指定地點檢測，在原地等候有陰性結果才能離開；拒檢測者須接受14日指定地點醫學觀察。

林哲玄稱難禁足 可停課在家工作減人流

立法會醫療界議員林哲玄稱，理論上以禁足方式做強檢效果最好，但實際上不可行，「難道醫生不返工，廚師也要工作」，最重要是屆時減少市民流動，例如停課、推行在家工作，嚴格檢控違限聚令者，相信若全民檢測3次，可達一定效果。他關注屆時安排，認為應避免混亂。

立法會選委界別議員陳凱欣建議按風險分區，同時應按風險執行禁足令，高風險地區圍封強檢。她認為政府亦要考慮配套，包括提供足夠隔離設施與病牀，建議7日內為全港市民檢測3次，「做完檢測四五日先有結果，有鬼用咩」。

（新冠疫情）