因疫引緊急法 特首選舉延至5‧8 林鄭：符習控疫指示 有空間再押後

月初稱「不因疫押後」 昨稱當時評估

提名期延至4月3至16日

林鄭月娥本月8日曾稱行政長官選舉規模很細，選民少於1500人，較立法會選舉更易確保安全，「所以我看不到疫情會押後這個選舉」。事隔10日，她昨日推翻當日的判斷，稱由行政會議舉行特別會議批准引用《緊急情况規例條例》，將特首選舉由3月27日押後至5月8日，提名期亦由原定2月20日至3月5日，順延至由4月3日至16日。她強調早前稱「看不到疫情會押後特首選舉」，只是當時的評估。

港澳辦：符合港利益

中聯辦：符國際做法

她說，若疫情持續，尚有空間再押後選舉至6月，但這會影響候任特首組班，若延後時間超出6月，則需由中央政府決定。

港澳辦表示，押後選舉體現生命至上、人民至上的理念，符合香港的整體利益和長遠利益。中聯辦表示，因疫情推遲選舉是不少國家和地區的普遍做法，引用緊急法符合國際通行做法，相信社會各界會充分理解和支持。

譚耀宗：倘七一後選「人大有安排」

全國人大常委譚耀宗支持押後選舉，他說5月8日距今仍有兩個多月處理疫情，「不一定要清零，疫情紓緩了就可以」，但倘7月1日前疫情仍嚴重而未能選特首，便須中央出手，由人大常委會處理，此舉法理上不存在問題，「到時會有安排」。他不猜測人大會否參考2020年延任立法會議員的做法，延長特首林鄭月娥任期。他說本月底人大常委會開會，暫未有討論特首選舉延期的項目。

林鄭月娥昨稱，押後選舉符合習近平重要指示精神，即把穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，並已向中央匯報，獲中央同意。她說，疫情已大大超出政府在抗疫鏈每一環節的應對能力，亦較前年宣布押後立法會選舉一年時嚴重，引用緊急法理據充分。她又稱，在社交距離措施下，候選人無法與選委見面爭取提名，亦不能向公眾交代政綱抱負及回應傳媒，削弱選舉的公平公正公開，影響行政長官認受性。

三考慮：疫情 組班 提名競選期

她說，選定延後選舉日期有三方面考慮，包括疫情是否容許舉行、候任特首籌組班底需時，以及選舉中提名期不少於14日和競選期不少於21日的規定。她說政府正考慮全民強制檢測，料需時兩至三個月才可遏制疫情，5月8日選舉仍讓候任特首有近兩個月組班，並提請中央政府任命。

全國人大代表、立法會議員田北辰支持推遲選舉，指緊急法可解決7月1日前選舉的情况，但若延至7月1日後，可由人大常委會決定，方案一是由中央延任林鄭月娥，二是林太任滿離任，由政務司長李家超署任特首至選舉。

新民黨主席、行會成員葉劉淑儀認為，若疫情在5月8日仍未受控，可引用緊急法再押後選舉，而習近平已指示盡全力遏制疫情，押後至七一後的情况應不會出現。她認為有志參選者早已物色班子，選舉延期不影響組班。

劉兆佳：延七一後或爭拗 非中央樂見

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，特首選舉延後至5月初，反映中央和港府有信心在未來一個月控制疫情，而若選舉延至7月1日後，可能牽涉社會矛盾和政治爭拗，非中央所樂見。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676