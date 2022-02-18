3間兒童復必泰接種中心 至3月初預約爆滿

公務員事務局長聶德權昨表示，兒童和長者是重點保護對象，因此政府增設兒童、青少年和長者專用的接種中心；又促請兒童的家長或監護人，以及長者的家人為兒童和長者盡早預約。

港怡接種站下周四運作

預約爆滿至3月15日

根據政府預約網站顯示，已啟用的圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心由今日至3月7日的預約均已滿，3月8日至18日則大部分日子只餘小量名額；香港兒童醫院由今日至3月9日的預約亦爆滿；至於下周四（24日）開始運作的港大駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心，由下周四至3月15日的預約亦爆滿。

另外，港大昨表示將於薄扶林大學校園本部大樓設立社區疫苗接種中心，每日提供2000劑復必泰疫苗接種服務，服務對象是18歲或以上者，長者優先。

（新冠疫情）