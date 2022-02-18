3間兒童復必泰接種中心 至3月初預約爆滿

【明報專訊】政府放寬兒童接種復必泰疫苗年齡至5歲或以上，昨第2天提供接種服務，據政府預約網站顯示，截至昨晚8時3間可供兒童接種復必泰的接種中心，其中前日已投入服務的香港兒童醫院和圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心，由今日至3月初的預約名額均爆滿；至於為兒童接種科興疫苗的中心，預約亦非常緊張。政府昨宣布，下周三（23日）起於香港中央圖書館增設社區疫苗接種中心，專為3歲至17歲和60歲或以上者提供科興疫苗接種服務，由下周一（21日）上午9時開始接受網上預約。
公務員事務局長聶德權昨表示，兒童和長者是重點保護對象，因此政府增設兒童、青少年和長者專用的接種中心；又促請兒童的家長或監護人，以及長者的家人為兒童和長者盡早預約。
港怡接種站下周四運作
預約爆滿至3月15日
根據政府預約網站顯示，已啟用的圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心由今日至3月7日的預約均已滿，3月8日至18日則大部分日子只餘小量名額；香港兒童醫院由今日至3月9日的預約亦爆滿；至於下周四（24日）開始運作的港大駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心，由下周四至3月15日的預約亦爆滿。
另外，港大昨表示將於薄扶林大學校園本部大樓設立社區疫苗接種中心，每日提供2000劑復必泰疫苗接種服務，服務對象是18歲或以上者，長者優先。