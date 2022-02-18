官斥宣誓下撒謊 前區議員巴士除罩4罪成

被告葉子祈（現年27歲）被裁定各1項誤導警務人員、公眾滋擾、故意阻撓巴士司機、「口罩令」傳票控罪成。控方透露被告有同類型定罪紀錄，曾於去年3月承認一項違反「口罩令」傳票控罪，罰款2000元。

被告案發時向警員表示患焦慮症及呼吸困難故沒戴口罩，但事後於西貢區議會會議上改稱，不滿政府防疫政策而脫口罩。被告昨在庭上反駁，會議上的解釋並非事實。

被告適應障礙伴隨焦慮

官看片段稱不見任何不適

被告又稱，案發時因不適及呼吸短促故脫下口罩。庭上播放巴士閉路電視片段，顯示他與乘客爭執時曾搖頭及訕笑，他解釋訕笑是因為其他乘客行為幼稚，想模仿他們，又指不懂回應乘客惡言相向，故以幽默應對。

杜官在被告自辯後即日裁決，認為片段中看不出被告有任何不適，他獲診斷的適應障礙伴隨焦慮與憂鬱情緒，與他向警員聲稱的焦慮症並不相同，精神科報告亦沒提及呼吸短促症狀；被告聲稱焦慮症持續，卻繼續區議員職務及參選委員會主席，故認為他謊稱不適下脫口罩。

官指被告訕笑 符合示威表現

杜官又說，被告訕笑、做鬼臉、任由乘客繼續拍攝他，符合一般示威的表現；加上他沒利用充足的機會下車，亦沒嘗試戴回口罩，總結他事後在會議上解釋不滿防疫政策，才是真正犯案原因。

對於乘客在未到達目的地便下車，杜官認為，顯然是受被告的行為影響。而被告堅持不戴口罩或離開，是故意令其他乘客不適，滿足公眾滋擾罪的定罪元素，裁定所有罪名均成立。

【案件編號：KCCC 1368/21、KTS 9461/21】

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