已辭職無法「留家」 陽性外傭露宿街頭

沒病徵被着居家隔離 無處收留

外傭Del（化名）早前辭職後未獲入境處續發工作簽證，原預訂周三（16日）航班離開香港，便於周一（14日）前往社區檢測中心檢測，惟翌日接獲短訊通知對病毒呈陽性，被要求留在家中等候。她周三曾前往廣華醫院查詢，因應公立醫院急症室嚴重爆滿，院方職員指示沒有病徵的她繼續居家隔離。即使她已聯絡菲律賓駐香港總領事館、外傭工會，至今未能找到隔離設施安置，寒風冷雨下被迫露宿公園。Del表示，昨早曾做快速測試，結果呈陰性，已預約下周三（23日）再到社區檢測中心檢測，但大嘆不知可以留在何處。

勞處稱聯絡領館 領館着打999

協助該外傭的香港亞洲家務工會聯會代表葉沛渝說，過去兩天一直聯絡不同協助無家者的非政府機構，期望為Del安排短期住宿，但因應Del對新冠病毒初步陽性，至今未能找到安置處所，勞工處曾致電了解該外傭情况，稱會聯絡菲律賓駐香港總領事館，但葉前日致電領事館，對方只着她打999求助。

工會質疑部門互卸 忽略無家者

葉沛渝說，前日送贈了口罩、快速測試劑等防疫物資予Del，但最大問題是Del現時「無瓦遮頭」，前晚起更開始下雨，氣溫更低，凌晨接獲Del致電「嗌救命」。她擔心Del身體情况轉差，質疑政府各部門互相推卸，要求無病徵、輕症患者居家隔離，亦是忽略了無家者的情况。

（新冠疫情）