醫局增支援熱線 認未必完全滿足需求

有職員快測陽性 稱不損服務

潘恩榮稱，熱線周二投入服務後朝八晚十運作，首日只有6條熱線，昨加至10條，今起開放20條熱線，40多名職員分兩更接聽來電。有份接聽的護理經理Marble稱，每職員平均15分鐘處理個案，最快每小時可聽4至5人。

潘承認，熱線服務未必能完全滿足需求，市民來電不時「會鬧人」或「比較大聲」，當局會視乎情况增加人手，其一方向為招募護士及醫科等醫療學系學生，已有大學表示有興趣。他又說來電多問何時可入住隔離設施、如何照顧家中兒童又做好感染控制等。

熱線中心昨有職員快速測試陽性，同日已覆檢，正等結果。潘稱中心職員6人一組，分3至4間房聽電話，房內有做好感染控制措施，職員有戴好口罩、工作間有安裝隔板等，暫未有人需停工，服務不受影響，局方昨已安排消毒熱線中心。

另外，醫管局表示，讓有病徵陽性或初步陽性患者求醫的7間指定診所，過去兩日累計為逾1400名病人提供醫生診症服務，會密切留意服務需求。

（新冠疫情）