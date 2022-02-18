專屬的士今啟程 司機：仍未知流程「一定亂」

朝八晚六運作 司機須每朝陰性

專屬車隊的司機須已最少接種兩劑新冠疫苗，司機昨獲發兩星期分量的防疫物資，包括口罩、面罩、保護衣及快速測試劑，司機每日早上須先做快速測試，檢測陰性才可工作，今起朝八晚六提供服務。

未知費用攤分 須否跨區接載

車隊多屬市區的士，部分可接載坐輪椅的乘客，另有小量新界的士。 有司機抱怨，昨仍未知實際流程，例如會否跨區接載患者，油費、隧道費等如何分攤，何時可獲補貼，是否免車租等，料運作首日「一定亂」。司機吳先生稱獲分發在葵荃青、沙田一帶待命，均是平時習慣駕駛的區份，車行會盡量按照7間指定診所的區域劃分司機行程，但實際會否跨區接送、每日可接載多少人，仍要視乎預約情况。另一司機方先生預計，每日獲3000元補貼，若扣除成本及車租，實際收入或有2200至2400元，認為金額尚可。

香港的士小巴商總會理事長周國強說，車隊現只有約200輛的士，商會暫不敢答應加車，要先理順運作及系統，但暫會為的士免卻車租。他說車行會將司機資料輸入系統，再以電腦派單，盡量按司機所選擇地區分配訂單，以增可接載行程數目，但擔心若同區指定診所滿額，市民或預約到外區指定診所，令司機可接載客量減少。

（新冠疫情）