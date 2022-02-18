租旅巴放寬當值人手 應付急飈需求

日運200患者 消毒耗兩三小時

消防處稱，疫情以來處理1.6萬宗染疫個案。截至周二，第五波疫情平均每日處理200宗運送染疫個案，最高峰處理500多宗染疫個案。消防處救護隊目方家智解釋，在處理新冠患者的送院服務，由穿保護衣、與醫院交收病人以至消毒救護員自己、醫療儀器和救護車，需要2至3小時，可減低傳染下個患者風險，但較以往每宗個案處理1小時耗時。

助理處長（救護）吳孝銘昨在港台《千禧年代》稱，不會隨便租用車輛接載病人，改裝後確保車上有足夠距離，保障救護員安全。消防處高級救護主任梁文浩補充，租用車輛會有救護員或先遣急救員當值，根據指引應對特殊情况。車上亦配備急救裝備，包括心臟除顫器、病人監察器和口咽人工氣喉等。

爆疫曾關11站 籲勿輕召白車

吳孝銘補充，將由先遣急救員協助運送非緊急病人，而未完成訓練的學員不會負責當值服務，只會協助消毒救護車。他感謝不少救護員自願參與逾時工作計劃，而將救護車當值人手由3縮減至2，期望騰出人手維持服務。至於救護員待院方接收病人的時間，曾試過長達3小時。而高峰時期在某些醫院門外，多達7至8輛救護車等候接收病人。

截至前日，第五波共有60名消防處人員呈陽性或初陽，其中包括20名救護人員。前日單日有12名救護陽性。吳孝銘稱，需短暫關11間救護站消毒，對人手構成壓力。他稱已調動所有資源協助抗疫，包括抽調整個部門的教官和學員，期望集中前線救護資源，呼籲市民善用救護資源，真正危急時才召喚救護車。

（新冠疫情）