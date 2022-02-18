盼幫輕白車 染疫十五口家原只求一人就醫 連踩17小時 救護跨區助病童送院

等待者有感激有爆粗 嘆兩難

駐守沙田救護站的消防處署理救護總隊目湯耀基表示，近日一次工作逾12小時後，再被調配至屯門藍地，控制中心指個案涉及一名發高燒5歲幼童，神志少許混亂，而他們一家早前做快速抗原測試，全部呈陽性。

湯抵達後，已看到約7人在樓下等待救護車，當時擔心一輛救護車未能接送所有病人。惟手抱5歲幼童的父親稱，「知道你們忙碌，我們亦不想召喚救護車，但小朋友的病情由早上至今急轉直下，才想帶他去急症室求診」。後來父親更透露，他們3戶共15人，早前在社區中心檢測，等待多日仍未有短訊通知結果。其後各人出現病徵，接受快速抗原測試證實全部染疫。

該家庭有另一個5歲女兒，病情不算嚴重，未有打算送院。湯勸喻他們，「不要緊，可以帶同女兒一同送院，趁醫院仍能承受到病人，大人接種了疫苗或可以抵抗，小孩未必有足夠抵抗力」。身為兩女之父的他稱，現時醫療資源有限，若是自己女兒未能獲得治療，「每日看着她很辛苦，自己覺得很傷心，那一刻很感觸」。最後他盡力協助那家人，將女童一併送院，當日他工作了17小時。

難忘小孩獨進隔離 驚恐回望

被安排至疫情控制及應變專隊的消防處救護隊目方家智，主要協助染疫者入住社區隔離設施。他憶述有次要安排一名6歲兒童到隔離設施，由於當局擔心家人染疫而拒絕家人陪同。他形容要一個6歲兒童獨自隔離絕不簡單。他憶述抵達隔離設施時，「同事拖着小孩的手，小孩回望同事，那種眼神、心裏的驚恐是文字難以形容」。最終為協助小孩得到適當治療，他也要放手，讓小孩自己走進隔離設施。

倡設臨時住所 制OT上限

香港消防處救護員會司庫林珈樂稱，救護員面對兩難，既有染疫長者在家等待10多小時，獲派救護車後不禁激動落淚；亦有市民等候時間過長，以粗言穢語向救護員宣泄不滿。他說，救護員為染疫者提供服務，須全程身穿保護衣，即使將病人送抵醫院後，仍要等候4至5小時待院方接收，其間不能用膳和如廁，形容救護員士氣前所未有低落。他說，部分員工家有幼童、長者和孕婦，擔心傳染同住家人而暫住其他地方，促請當局為救護員提供快速測試包，並為有需要同事設立臨時住所及制定超時工作上限。

明報記者

（新冠疫情）