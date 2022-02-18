醫局籲院舍接回輕症長者 「大局為重」 指留院添醫院負擔 安老業：職員非醫護無力隔離

公院消息：會問院舍憂慮 派外展隊協助

公立醫院消息人士表示，以抗原測試驗出陽性的長者，即使有病徵，如情况輕微，在現時醫院爆滿的情况下，留在院舍較合適，甚至可能更好，「總好過去醫院入帳篷，當然嚴重情况一定會收入院」。消息人士稱會向院舍了解其憂慮，以往一向有外展隊去院舍，外展隊現時會在院舍處理毋須入院的染疫院友，並向院舍建議有人驗出陽性後的感染控制措施。

面對院舍入院人潮，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨日表示，收到急症室員工反映，部分安老院舍送長者到急症室後，即使醫生評估長者適合回到院舍，院舍仍拒接收病人，將長者留在醫院，她說，此舉加重醫院負擔，而長者長期留在醫院亦會增加感染風險，呼籲安老院舍營運者「大局為重」，勿拒絕接回院友。

陳志育：有院舍接回院友驗出陽性

安老服務協會主席陳志育稱，近日收到不少院舍求助，稱有院友快速測試驗出陽性，送到急症室後，醫院仍要求院舍接回長者。他說，大部分院舍因空間所限，未能安排合適環境隔離染疫長者，且院舍接種率低，院舍擔心一旦接回長者會引致疫情爆發，「一個院友染疫，醫院要收一個人，如果（染疫長者）回院舍傳染給10個人，醫院會增加10倍壓力」。

陳志育又說，近日檢疫設施不足，政府早前更改檢疫安排，爆疫院舍院友在亞博檢疫7日後，要回院舍完成餘下7日檢疫，但他昨日接到院舍求助，稱有100多名院友於本月15日在亞博完成檢疫，獲告知院友驗出陰性，但返回院舍後，即在16日獲告知其中3名院友驗出陽性。陳說，院舍已要承擔長者在院舍內檢疫的風險，而院舍職員大部分並非醫護，「可能只有level 1口罩，點打呢場仗？」他促請政府盡快尋找適合設施接收染疫長者。

社署：亞博使用率65%

社署昨日回覆稱，可供院舍長者檢疫的亞博可容納640人，至昨早有421人，即使用率約65%。

醫療衛生界立法會議員林哲玄建議，安老院舍出現多人感染時，應安排感染者和其他人分隔開，並立即通知醫院老人科外展隊，商討是否派醫護到院舍診治，減少長者暴露於室外的寒風。

醫局籲私醫助營運隔離設施 騰公營人手

第五波疫情不斷攀升，公營醫護人手緊張。何婉霞說，醫管局不斷擴展竹篙灣社區隔離設施，需要大量醫護，呼籲私家醫護協助管理和營運社區隔離設施醫療站，讓醫管局人手可集中在醫院抗疫，否則難以解決持續有病人在戶外等候的情况。

明報記者

（新冠疫情）