最少5酒店願撥隔離房 涉逾2000間

另外，新世界表示借出位於新蒲崗六合街香港九龍貝爾特酒店約700間客房，作為社區隔離設施。集團稱，將與政府部門積極商討相關安排，盡快評估酒店的設施和配套用於隔離設施是否可行。

恒地捐1300萬元予院舍基層

恒地亦表示全力支援政府抗擊疫情，「在尋找市區及新界土地作抗疫工作方面，如果政府有需要，集團樂意配合」。恒基兆業抗疫基金昨宣布捐出1000萬元，送物資予安老院舍及基層。集團旗下煤氣送出總值300萬元抗疫湯包和超市禮劵。

華懋集團稱亦將參與計劃，旗下兩家如心酒店將參與政府的社區隔離酒店計劃，分別為銅鑼灣如心酒店和觀塘九龍東如心酒店，將提供合共525個房間，分別於2月底及3月起投入運作，為期90日。信和集團回覆本報稱，會與部門研究安排及評估旗下酒店配套設施，冀出一分力，與社區齊心抗疫，詳情另行公布。

首間社區隔離酒店今起運作

此外，屬首間社區隔離設施酒店的荃灣帝盛酒店今起運作，供症狀輕微或無病徵確診者入住隔離。保安局長鄧炳強昨午到場視察，稱局方已招募約1000名退休紀律部隊人員參與工作，調派各社區隔離設施或酒店協助運作管理。

（新冠疫情）