指核酸結果需時 何栢良倡全民強檢用快測

許樹昌：倘不禁足 效果大打折扣

何栢良：10日做3次更見成效

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若要「清零」，全民檢測最好可配合居家禁足令，兩周內全民核酸檢測3次，否則效果大打折扣。他說情况有如抹地，抹完後讓人穿鞋走來走去，便無法抹乾淨。他說核酸檢測準確度最高，中間方案可能做3次快速抗原測試，另外做一次核酸測試。

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，現時本港檢測過程及安排花費不少時間，而核酸檢測由採樣到確認染疫，中間可需時2至3日不等。他認為，若推行全民檢測，應盡可能在短時間內完成，建議政府改以快速抗原測試為主體，動用數以10萬計的人員，經簡單培訓後，每人分別為一定數量市民測試，接受測試者只需留在原地等待，若結果呈陽性馬上安排隔離及覆檢、陰性即可離開，避免病毒擴散、同時毋須禁足。

何栢良認為，此類檢測一次未必足夠，可以每3日做一次、10日內做3次，認為較3周做3次全民核酸檢測更有成效。他指出，西班牙有3個地區去年曾經做過同類全民快速抗原測試，其中兩個地區感染個案數字同樣屬於爬升期，推行全民快速檢測後感染過案顯著下降。翻查相關文獻，兩個地區曾經分別每10萬人約有2000及3000人發病，推行快速檢測約一周後，發病率分別跌至每10萬人約有1000及1250人。

倡重新評估快測產品靈敏準確度

何表示，現時市面有多款快速抗原測試產品，他稱有朋友持有4款產品，但測試後分別出現陰性及陽性結果，認為產品聲稱的靈敏度及準確度數據可能已經滯後，而且可能涉及不同變異病毒株，建議政府就不同產品重新評估，並應確認產品有效測試本港流行的變異病毒株Omicon 分支「BA.2」，否則市民只看準確度數據選擇並無意思。

（新冠疫情）