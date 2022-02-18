內地4專家抵港 核酸檢測車進駐 林鄭：倘有檢測能力 可考慮全民檢測

明報記者

據悉政府計劃下月推出全民強制檢測，林太稱向中央提出的具體請求包括大幅度提升本港檢測能力，相信中央必定會積極回應，「有了這個能力之後，一個全港性、全民的病毒檢測是我們現正考慮的一個方案」。

《大公報》昨早報道，港澳辦主任夏寶龍前日（16日）在深圳主持支援香港抗疫工作協調會，會議成立若干工作組，逐項解決特區政府提出的請求。據悉，上周到深圳與內地專家開會的政務司長李家超，沒有參與上述會議。

新華社：衛健委主任親自部署 副主任深圳指揮

新華社透露，國家衛健委在中央港澳領導小組辦公室的統籌下，衛健委主任馬曉偉親自部署，副主任兼國家疾控局局長王賀勝則南下深圳「靠前指揮」及召開專家工作組會議，全力落實港府提出相關需要。深圳衛視引述國家衛健委一級巡視員賀青華稱，赴港4人屬於流行病學專家組，全部來自廣東，熟悉粵語和英語。專家組長康敏是廣東省疾控中心傳防所所長（見表）。

專家範籌集中流行病學風險研判等

康敏向深圳衛視表示，專家成員集中在傳染病的現場流行病學、數據分析、風險研判及衛生應急管理等，了解香港疫情後將與港專家開展工作，包括病例排查、風險研判等。專家組昨午來港後，晚上到馬鞍山體育館的火眼實驗室視察。

據悉特區政府有意按身分證編號分批為市民強檢，目標一周內為全部港人完成一次檢測，總數3次。被問移動核酸檢測車會否協助全民檢測，林太稱本港檢測力一直不能應付全民檢測，故向中央提出大幅提高檢測能力，包括採樣員等，她相信中央會回應，若有所需檢測能力，全民檢測是考慮方案。

林太續稱，目前正規劃具體工作，例如何地及如何進行、分多少批、做多少次等，「咁大型檢測遠遠不是靠幾十、甚至100部檢測車做到」，但認為以國家之力足以應付。本報查詢政制及內地事務局，內地派多少檢測人員來港、流動檢測車何時開始運作等，截稿前未有回覆。

李家超昨在立法會視像會議上表示，提高核酸檢測工作等需要較多時間籌備及計劃，以決定方案。他舉例，若派遣內地人員來港，需考慮派遣多少及配套兩地分工，以及有否工作可在內地後勤配合等。

醫療衛生界議員林哲玄認為，按Omicron變種病毒的潛伏期約5天推算，每周1次、總數3次的全民檢測，理應首兩次檢測可找出絕大部分感染者，最後1次補底。他稱，若資源許可，一周內做3次固然最安全，但萬一走漏個案便不能補底。

工聯會鄧家彪和民建聯陳恒鑌都認為，實行全民強檢的關鍵是配套，例如隔離設施等。鄧稱若隔離設施不足，當局應有清晰機制評估輕症感染者及處理方法，認為政府應同時放寬接種疫苗指引，如容許上門打針等。陳表示，冀市民毋須排長龍等檢測，建議以家庭為單位網上取籌，按指定時間全家檢測。他認同目前香港檢測能力難做全民檢測，樣本送內地可加快檢測。

前私隱專員：樣本送離境現無限制

對於樣本運到內地檢測會否涉及私隱問題，個人資料私隱前專員黃繼兒向本報指出，目前無限制將個人資料轉移離境，《私隱條例》第8部列出多項豁免，如緊急拯救或提供緊急救助，可毋須接受採樣的市民同意將資料轉移內地。他指出，國際間處理疫情時都認同生存權凌駕個人人權。他建議，特區政府與內地當局訂立標準條款，列明轉移後的採樣保障原則，例如只能做指定用途、儲存日期等。

（新冠疫情）