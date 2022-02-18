等送院患者 在家14日陰性可離開

住隔離設施 陽性7日轉陰可返家

14日後檢測陰性可離開

醫管局及衛生署諮詢專家意見後，決定透過「風險為本」策略，調整感染者逗留在社區隔離設施的日數。若感染者沒與高風險人士同住，驗出陽性起計7日後獲得快速抗原測試陰性，且沒有病徵，即可返家，但要在家逗留至第14日再檢測，驗出陰性可自由離開家居；若在驗出陽性7日後的快速抗原測試仍呈陽性，即要隔離至第14日，並驗出陰性才可返家。不過，若患者家裏有高風險人士，則須在社區隔離設施逗留至第14日，獲抗原測試陰性結果後才可離開。

食衛局：並非家居治療

現有大批初步陽性或陽性患者一直在家等候，食物及衛生局副局長徐德義表示，正籌備為這批患者提供電子手環和抗疫物資包，包括健康手冊、監察身體狀况的醫療器材、快速測試套裝等，讓他們在家中定期匯報身體情况；假設他們已等14日，檢測結果陰性，也可被視為不再有傳播風險，毋須送往社區隔離設施，並可自由離開家居。

被問到是否變相實施家居治療，徐德義稱措施不是家居治療，「只是為等候入院的人的安排」。至於在家患者如何檢測，徐德義則稱方案細節容後公布。

許樹昌：災難情况下要取平衡

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，以他所知，離開隔離設施的檢測會用抗原測試，返家後要再檢測才可進入社區，可用抗原測試或核酸（PCR）檢測。他說視乎不同牌子的抗原測試，部分Ct值（病毒數值）30以上才會驗出抗原陰性，部分Ct值26也會驗出抗原陰性，即驗出抗原陰性時，體內仍會有一定病毒量，但未有數據評估有多少病人因此可提早出院。

許樹昌說，最嚴格是Ct值（病毒數值）30或以上才能出院，但在災難情况下要取平衡，是「無辦法之中嘅辦法」，否則在急症室外等候的病人無法入院。他又說病人回家後仍要留家一段時間，最少14日才能出社區，一般已有抗體，即使用抗原測試而非核酸檢測，相信對社區也很安全。

滯家未知如何驗 癌漢或排檢測站

本報連日來報道的染疫血癌漢在家久等未送院，至昨等至第11日，同樣染疫已離開亞博的女兒盧小姐表示父母病徵已輕了很多。血癌漢下周初需覆診及接受輸血，按政府公布，他應在下周日（20日）滿14日，屆時獲陰性檢測結果應可離家，趕及下周初覆診。但盧小姐表示不了解父母應該「點樣再驗」，當局應「諗好點實行先講」，或考慮帶父母去檢測站「排隊驗」。

（新冠疫情）