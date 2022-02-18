單日6116宗 長者露天兩日等入院 迎周末濕冷 明愛騰空門診盡量接收

九西聯網分流 考慮外科病房安置

公立醫院隔離病牀使用率持續逾九成達上限，急症室外的病人昨在冷雨中排長龍。有公立醫院消息人士表示，明愛醫院戶外放了約50張牀，面對再轉冷，今午會取消普通科門診，騰空該處先將戶外較體弱病人收入室內，希望今晚能做得到，「不知道能否完全解決，做得幾多得幾多，萬一不夠，其餘可能要去其他有瓦遮頭地方」，以往有好多感染控制考慮，現會減少一點，確不理想，但「留在外面吹冷風更惡劣」。他說與明愛醫院同屬九龍西聯網的醫院已盡力協助分流病人，但各院都滿，醫護已盡力而為。

另有消息稱，各公院正在室內找地方安置病人，甚至考慮外科病房、院內行人天橋等。

護士：急症如「戰地」 一人照顧50人

有明愛醫院急症室護士表示，現時急症室有如「戰地」，近日接觸的患者平均要在戶外輪候近兩日才能入院，當中絕大部分為長者，醫院已加開病房接收患者，但該房40張病牀一日內爆滿，另開放室內的老人科日間中心讓病人等候，卻只能放10多張牀，故優先收容幼童及年齡較大長者；資源亦嚴重不足，要借用部分救護車上的輪牀。

數長者跌倒 視障者捱凍不懂求助

該護士表示，醫院已調動其他部門人手支援急症室，每名護士要照顧約40至50名病人，護士每次當值只可去一次廁所，不少人上班前吃一餐便捱到下班；由於人手不足，難以看顧部分有跌倒風險的長者，本周已有3至4人跌倒，有人頭破血流，最後要用約束衣限制其行動，同時鄰近有盲人院舍爆疫，故有不少視障病人，有人不懂求助，在戶外冷至全身顫抖，直至有護士經過發現才提供協助。

該護士表示，同事最崩潰是見到老弱病人要在戶外冒寒，「於心不忍，好想乜都唔理，推晒佢哋入戶內……好想問吓班高官，不如佢哋試吓喺出面吹兩日風雨」；又質疑即使推行全民檢測發現更多患者，香港醫療系統根本無法應付。

港島急症現人潮 有戶外「等天光」

另有公院急症室醫生表示，「公院間間都情况惡劣，只係分小惡劣定大惡劣」，除了明愛及聯合等重災區，部分港島醫院急症室外亦見人潮，近日候診位置已坐滿人，尤其黃昏及晚上當值醫護較少，需更多時間安排病牀，部分患者要等10小時以上，曾有人在戶外「由夜晚等到天光」，「病房已經爆晒，如果附近再有院舍大爆發，我哋已經承受唔到。」

醫管局員工陣線主席陳國誠昨在港台《千禧年代》表示，前晚夜更人手比例十分懸殊，有醫院「5、6個同事，無論係護士或病人服務助理，對100個病人」，醫護面對相當大壓力，「入行這麼多年未見過這情况，很多護理程序都不能提供，同事覺得好痛心、痛苦」。

民建聯以及多名立法會議員包括葉劉淑儀、梁美芬等，分別去信特首要求妥善處理醫院外病人，包括增設指定診所及延長服務時間等。

明報記者

（新冠疫情）

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