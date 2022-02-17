高燒高毒量嬰輪急症 「沒牀位」無法入院

回家等候 3日無回音

張太的外傭2月10日快速測試陽性，19月大的女兒2月11日下午起發燒，晚上燒至39℃疑染疫，2月12日帶女兒到急症室求診，當時急症室門外只有膠椅，一家三口上午起同在戶外輪候，並自備露營用品在急症室外過夜。至翌日早上，夫婦「捱不住」要求離開。惟護士告知張太女嬰確診，Ct值只有十幾，醫生提出女嬰病毒量高，也想她入院，可惜沒牀位。張太形容，天寒地凍不讓小孩離開戶外帳幕，「似虐待多過醫療」，最終張太一家回家等候，惟至昨日仍未獲衛生署職員聯絡，醫管局熱線及指定診所電話亦打不通。

陽性續滯家 六口家5中招

24歲馮小姐住在男友家，與其家人共六口同住約500呎單位。男友六旬父2月6日發病，有咳嗽、骨痛、發燒等病徵，同日全家自行往社區檢測中心檢測。母翌日發病，全家再檢測。父母分別於2月8及9日獲陽性通知。父等至昨日被送往亞博，母則於前日送到竹篙灣。同屋的22歲妹妹其後被送往竹篙灣檢疫，至昨日已5天，稱沒有人為她檢測及監察其情况。妹妹稱入竹篙灣仍有少許咳嗽，要自行向職員查詢才獲藥物。

血癌漢仍未入院 女暫住友家

這家人2月12日獲衛生署發出的隔離令及家居隔離手帶，各人在家均須戴口罩，甚至戴口罩入睡，惟仍陸續染疫。現時一屋6人，只餘妹妹的男友所有測試陰性。衛生署亦通知馮小姐，隔離令會隨家中最後一名確診者離開才重新計算，未知隔離至何時。

另外，本報昨日報道的血癌漢在家已候10日仍未送院，其已康復離開亞博館的女兒盧小姐昨晚搬往朋友家中暫住。她批評患者滯留社區多日，有關部門現在討論已太遲，「應該一早要傾好」。父親尚不足一周便要覆診及輸血，盧小姐形容管治團隊「手腳很慢」，對能在覆診前修改定義不抱希望。

明報記者

（新冠疫情）