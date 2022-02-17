兩日10病歿 大部分沒打針

16人危殆 介乎45至91歲

醫管局公布再多10名患者在公立醫院不治，第五波疫情累計22人離世。除醫管局前晚（15日）公布的3歲女童及100歲有長期病患的女病人外，醫管局總行政經理何婉霞說，一名37歲有長期病、需他人長期照顧的男病人，昨晨9時53分於東區醫院去世。昨晚醫管局公布，其餘7宗死亡個案均為長者，包括一名82歲女病人前日凌晨3時45分於明愛醫院離世；一名72歲男患者前晚10時14分於伊利沙伯醫院離世；一名90歲女病人前晚10時17分在東區醫院離世；以及一名75歲女患者前晚11時07分在基督教聯合醫院離世。另3名死者則在昨日不治，分別為一名97歲男患者昨凌晨2時26分在瑪麗醫院離世；一名97歲女患者昨早5時55分在伊利沙伯醫院逝世，及一名74歲男病人昨午3時30分於明愛醫院離世。

何說，大部分死亡個案並沒接種疫苗，建議市民打針以減低感染後的重症及死亡率。醫院另有16名留醫患者情况危殆，年齡介乎45至91歲。

增20安老殘疾院舍爆疫

深水埗則仁中心幼童原址隔離

院舍疫情同樣嚴峻，張竹君表示，昨日新增約20間安老及殘疾人士院舍有職員或院友染疫，中心正跟進有關個案。深水埗扶幼會則仁中心有多人染疫，包括一宗確診及數宗快速測試陽性個案，張解釋，目前社區治療設施主要供老人院或殘疾院舍院友檢疫，非為小孩而設，故須在中心原址一樓隔離並等候安排入院，目前大部分幼童已沒病徵，另有密切接觸者留在二樓檢疫，當局將安排他們接受深喉唾液測試。

（新冠疫情）