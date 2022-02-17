「醫生稱無權簽發」 長者屢申疫苗豁免不果

明愛長者聯會於本月10至14日向1041名60歲或以上長者、義工及護老者做問卷調查，發現逾兩成半長者未接種疫苗，當中超過一半人因有長期病患，擔心接種後有副作用而未接種。

71歲梁太有血壓高且心血管栓塞，需安裝心臟起搏器，她指私家醫生不建議她接種疫苗。她曾向公立醫院及私家醫生申請醫學豁免證明書，但醫生稱「權力所限」無法簽發。梁太向不同醫生求助失敗，終放棄申請，她憂慮疫苗通行證實施後生活不便。

新規定「逼到嚟」 曾中風翁覓接種

67歲岑伯伯曾中風，他因擔心有副作用而未打疫苗。疫苗通行證實施後，他依例將無法進入商場街市，亦不能再到長者中心，他說感覺「逼到埋嚟」，惟預約期滿，最快要3月才可接種，私家診所亦大排長龍，他擔心排隊期間染疫。另有長者指不懂上傳針卡至安心出行，望派發「安心出行咭」，以拍卡代替掃碼。

團體倡上門打針設「安心咭」

聯會建議政府增流動注射站，設外展隊為體弱長者上門打針；提升豁免證明書申請條件的透明度，將證明書原有90至180日有效期，延長至一年；又倡設「安心出行咭」，供不懂用安心出行的長者使用。

明愛長者聯會主席陳鉅庭稱，聯會多名長者曾申豁免證明書，惟無人成功，長者亦不清楚申請條件，部分獨居老人無渠道獲資訊，望當局有更清晰指引。本報向食衛局查詢豁免證明書申請條件及指引，局方着參考日前新聞稿，沒有補充。

（新冠疫情）