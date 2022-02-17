申覆核疫苗通行證 入稟者：致歧視損自由

司法覆核申請人為鍾宋旺，建議答辯人為行政長官辦公室。申請人自撰的入稟狀表示，他與家人無打疫苗，時常出入商場街市，認為不打針者不得進入受規管場所，將侵害其不打針的權利，亦令打針者與不打針者待遇有別，屬制度上歧視，更可能造成市民間分化，有礙共同抗疫；而接種疫苗才可享人生及工作自由，亦屬違法及違憲。

入稟狀續指，政府有責任協助市民維持身體健康，但無權以任何方式逼市民接受指定治療及藥物，何况「打了疫苗和沒有打疫苗的人也會染疫」，病毒也可依附不同地方，疫苗已不能作為「絕對標準」以判斷市民健康狀况，反之抗疫重點應為提升自身免疫力，可從精神和肉體方面入手，包括齋戒及行善等，單方面強推疫苗政策只會為社會帶來負面問題。

入稟狀又指，政府專家的建議有可能錯誤影響官員決策，作為香港市民有義務避免政府作錯誤決定，望當局正確思考，又望特首及官員參考佛經等書籍治港，冀法庭正確裁決。

【案件編號：HCAL 141/22】

（新冠疫情）